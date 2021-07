El médico Marcelo Gustavo Cornejo, que se encuentra acusado del delito de abuso sexual simple en contra de una menor de edad, volvió a trabajar en el Hospital Juan Domingo Perón de Tartagal, cabecera del departamento San Martín, luego de cumplirse un periodo de licencia médica que había tomado.

El galeno también fue señalado por haber solicitado sexo o dinero a cambio de realizar el aborto a la adolescente mencionada, y a otra mujer adulta. Fuentes consultadas indicaron que Cornejo es uno de los médicos que en el Hospital público se presenta como objetor de conciencia para realizar las Interrupciones Voluntarias de Embarazo (IVE). Sin embargo, de las denuncias surge que las haría en el ámbito privado.



Al conocer de la reincorporación del médico se consultó al gerente del Hospital, Santiago Payo, sobre la continuidad de la causa penal en contra de Cornejo. El gerente respondió que entendía que el médico había sido sobreseído.

Sin embargo, fuentes del Ministerio Público Fiscal (MPF) informaron que la fiscala penal de Violencia Familiar y de Género de Tartagal, María Lorena Martínez, “mantiene abierta la investigación contra el médico, ante la posibilidad de que haya ofrecido abortos a cambio de favores sexuales o dinero”.

Por el momento, en la Fiscalía se tomaron testimoniales, y se ratificó la denuncia que se realizó en octubre de 2020, por la cual se abrió la investigación. Fuentes cercanas al proceso sostuvieron que, sin embargo, en Cámara Gesell la víctima negó que el médico le haya ofrecido realizar el aborto. En los documentos que se secuestraron en los allanamientos no se obtuvo registro de la menor de edad. Se espera aún la testimonial de su hermana porque en las dos ocasiones que fue citada no se presentó, ni justificó su inasistencia.

Por el momento se fijaron nuevas audiencias para la abuela de la víctima que por motivos de salud no pudo concurrir con anterioridad. Lo único que se logró obtener es la declaración de la madre de la adolescente que acusó a la denunciante de Cornejo, al indicar que fue quien insistió en que la chica interrumpa su embarazo. Se agregó a esa declaración la de la adolescente, quien manifestó que ella había decidido continuar con el embarazo pero se le sugirió que es muy chica y que era mejor no tenerlo. Ante la dificultad de obtener más certezas la fiscala solicitó otros informes para determinar cómo continuará la causa contra el médico acusado.

Sumario sin suspensión

Desde el Ministerio de Salud Pública se informó a Salta/12 que hace un mes se autorizó a la Subsecretaría de Personal a instruir un sumario administrativo a Cornejo para esclarecer la situación y deslindar responsabilidades.

Uno de los conflictos que se adujeron cuando se demoró el inicio del sumario este año, fue la imposibilidad de notificar a Cornejo del inicio de las actuaciones. Estas involucran no solamente la causa que se inició en sede judicial con la denuncia penal que se realizó en octubre pasado por la situación de la adolescente, sino también una denuncia administrativa de características similares a este caso, pero que ocurrió en febrero pasado y con una mujer adulta. Al no haber denuncia penal, este último caso no se encuentra en la Justicia. Pero sí existe la nota firmada por profesionales del Hospital ante la gerencia de ese centro sanitario en la que se denuncia ambos casos. La misiva en cuestión había sido elevada a la gerencia hospitalaria el 2 de marzo pasado.

Según se pudo constatar, pasaron aproximadamente 8 meses desde el momento de la denuncia penal hasta que se autorizó el inicio de sumario, aunque sin suspensión preventiva. Desde el Ministerio de Salud se indicó que si “hay nuevos elementos en la causa penal, se puede analizar la procedencia” de una posible suspensión.