Luego de que se detectara el primer caso de la variante Delta en Córdoba, el Ministerio de Salud de la provincia de Salta confirmó que 20 personas fueron aisladas por un caso confirmado relacionado con esa mutación del virus que fue registrado la semana pasada.

El hombre que dio positivo hace algunos días es una persona mayor de edad, que regresó de Europa en la primera quincena de julio y que por lo establecido por el protocolo sanitario debía cumplir con el aislamiento obligatorio.

Sin embargo, medios locales dieron cuenta que este hombre habría violado el aislamiento. El Ministerio de Salud se encuentra a la espera de los resultados del Instituto Malbrán para saber si tienen más casos de esa variante.

El ministro de Salud Pública provincial, Juan José Esteban, sostuvo esta mañana que desde su área "están preocupados y ocupados de esta situación".



“Hoy tenemos un mapa en rojo de muchos contactos estrechos de este señor (deportista) y estamos esperando los resultados de los estudios. Ahí vamos a tener que actuar de manera diferente", aseguró.



Y agregó: "Los controles y los seguimientos están hechos. Hay que encerrar esta situación epidemiológica que tenemos con esta familia para que no se desmadre."

Según las fuentes de la cartera sanitaria salteña, la persona que ingresó desde Europa fue debidamente testeada, pero el primer negativo generó confusión. Con los días comenzó a manifestar síntomas y, al realizarle un nuevo PCR, este último le dio positivo.



Las autoridades sugieren que en ese lapso pudo haber contagiado a la mujer y a su hija, y que además mantuvo contacto con otro allegado. Por esta razón, aislaron a una veintena de personas.

Especialistas advierten por la circulación comunitaria de la variante Delta

El infectólogo Javier Farina consideró este viernes que "seguramente ya hay una circulación comunitaria de la variante Delta" en el país e hizo hincapié en la necesidad de mantener los cuidados, a raíz del pasajero que volvió de Perú a Córdoba y contagió de manera directa a 17 personas y causó el aislamiento de otras 160.



"Era algo que esperábamos que no pase, al menos no con esta magnitud, tan rápido. La mejor medida para controlar esta situación era el aislamiento de los pasajeros y luego su testeo. Pero sabemos que hay gente que no lo ha cumplido y lleva a estas situaciones con una variante que es mucho más contagiosa e incluso puede generar cuadros más graves", expresó el jefe de Infectología del Hospital de Alta Complejidad Cuenca Alta SAMIC, a Radio Nacional.

Sobre la mutación del virus dijo que "es la variante dominante en el mundo", y explicó que "genera cuadros más graves, pero su característica principal es la gran capacidad de interferir con la respuesta inmune, la gran capacidad de contagiar más fácil y de reinfectar más fácil". "Tiene al menos 1.000 veces más carga viral que otras variantes", graficó.

En cuanto a la efectividad de las vacunas contra esta variante, indicó que "siguen siendo efectivas y es muy importante vacunarse para disminuir el impacto", no obstante aclaró que son "levemente menos eficaces contra esa variante que contra las otras".

"La situación no se terminó, entra seguramente una variante nueva en circulación comunitaria, es muy probable que tengamos un repique", señaló el infectólogo, al tiempo que resaltó la necesidad de seguir cumpliendo con los cuidados.