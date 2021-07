La ministra de Salud, Carla Vizzotti, consideró este sábado que "hay que poner en valor" todo lo que el Gobierno ha "podido demorar" el ingreso de la variante Delta del coronavirus al país e insistió en la importancia de que "se entiendan las medidas de cuidado", aunque "no le gusten a nadie".



"Creemos que hay que poner en valor todo lo que hemos podido demorarlo", dijo la funcionaria en declaraciones radiales, al ser consultada sobre el ingreso al país de la variante Delta del coronavirus, y añadió: "Si no se entiende la importancia de las recomendaciones es muy difícil".



"Las restricciones no le gustan a nadie pero parece que hay personas que se olvidan de que hay una pandemia, y creer que no nos va a pasar nada a nosotros en este contexto es casi ingenuo", afirmó.

Este viernes, un total de 20 personas fueron confirmadas como positivas de coronavirus en la provincia de Córdoba infectadas por la variante Delta y cinco personas fueron detenidas acusadas de propagar el virus. Mientras, en la ciudad de Buenos Aires, las autoridades notificaron dos casos con la variante Delta, los cuales, a diferencia de otros confirmados en las provincias de Córdoba y Salta, no presentan nexo epidemiológico conocido con viajeros.

Según explicó Vizzotti, "hay más de 100 países que tienen predominancia de esa variable" mientras que las detecciones que se han realizado en el país "tienen que ver con viajes". La ministra aseguró que "de ninguna manera tenemos una circulación predominante" de esta variante y se pronunció por "seguir retrasando que esto suceda, fortaleciendo los cuidados no solo en Córdoba, Salta y ciudad de Buenos Aires, sino en todos lados".



En ese sentido, la titular de la cartera sanitaria pidió sostener los "cuidados" mientras se sigue avanzando "en la campaña de vacunación y se completan esquemas". Remarcó los controles en Ezeiza y puntualizó que al ser la Argentina "un país tan extenso, es importante el trabajo coordinado con las distintas provincias y municipios". También pidió ser "realista", ya que "es imposible que el Estado nacional controle si en cada provincia no hay un apoyo". "Necesitamos trabajar esto en conjunto y también con la sociedad", concluyó, en diálogo con Radio 10.

La segunda dosis de Sputnik V

En otro orden, Vizzotti confirmó que la semana próxima llegarán al país desde Rusia 300 litros más del componente 2 de la vacuna Sputnik V contra el coronavirus, para continuar completando el esquema de vacunación. Se mostró esperanzada en que con esa llegada "a fines de agosto, tengamos 1 millón y medio de segundas dosis".

El miércoles el laboratorio Richmond informó la llegada de 500 litros del segundo componente para producir 750 mil dosis que "en breve estarán a disposición" de la sociedad. El laboratorio es el encargado, a partir de un acuerdo con el Instituto Gamaleya y el Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF), de producir la vacuna Sputnik V en el país.

Por otro lado, Vizzotti se refirió también a los estudios que se desarrollan sobre la aceptación de la combinación de vacunas: "Los datos que se vienen obteniendo en el mundo en la combinación de las vacunas (Sputnik-AstraZeneca) son muy buenos", aseguró.



Añadió que "seguramente la semana que viene tengamos datos de estudios locales entre Sputnik-Moderna y Sputnik-Sinopharm" y puntualizó que "toda la información va en el sentido de la seguridad" de "lo que significa intercambiar vacunas". La combinación de Sptunik V con AstraZeneca y Sinopharm no genera efectos adversos graves, según el ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires.



La cartera sanitaria detalló que el 41,6 por ciento de las personas que se aplicó esas combinaciones no tuvo ninguna sintomatología relacionada a la vacunación. El 8,4 por ciento refirió febrícula y dolor de espalda y el 50 por ciento, dolor en la zona de aplicación.

Finalmente, Vizzotti confirmó que el lunes próximo habrá una nueva reunión del Consejo Federal de Salud, donde se continuarán analizando los estudios de combinación de vacunas así como el inicio de la vacunación a adolescentes con las Moderna, donadas por los Estados Unidos.



"Tenemos al 75 por ciento de la población de más de 18 años vacunada", precisó la ministra y agregó que el "objetivo del mes de agosto" es "llegar con el 60 por ciento de los mayores de 50 años con el esquema completo".