El Frente de Izquierda y de los Trabajadores-Unidad (FIT-U) tendrá una competencia interna en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) entre los precandidatos del Partido de los Trabajadores Socialista (PTS), el Partido Obrero (PO) e Izquierda Socialista (IS), y los del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST). En tanto que el Nuevo MAS, Política Obrera y Autodeterminación y Libertad (AyL) de Luis Zamora, serán otras de las alternativas de izquierda que oficializaron listas de cara a las primarias que se llevarán a cabo el próximo 12 de septiembre. El FIT-U busca consolidar su presencia parlamentaria, dos bancas en el Congreso nacional están en juego. Además tendrían que poder renovar el mandato de dos de los tres legisladores, uno en la CABA y otro en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires. En tanto las otras tres agrupaciones intentarán superar el piso del 1,5 por ciento de los votos para poder participar de las generales de noviembre.



El espacio 1A Unidad de la Izquierda, que integran el PTS, el PO e IS inscribió su alianza en 23 de los 24 distritos del país. De esta forma, el ex diputado nacional Nicolás del Caño (PTS) encabezará la nómina de precandidatos de 1A en la provincia de Buenos Aires, y será secundado por la dirigente sindical docente Romina del Plá y Néstor Pitrola, ambos del PO. "Encontramos una enorme decepción de muchas personas que votaron al Frente de Todos, con la expectativa de dejar atrás la miseria en que nos dejó Macri, y sin embargo este gobierno tomó medidas de ajuste que no se justifican por las dificultades de la pandemia sino que fueron decisiones políticas", dijo Del Caño. El postulante insistió en que la izquierda aspira a ser la tercera fuerza nacional, y no "los que se robaron la palabra libertad, los libertarios que la única libertad que defienden es la de los empresarios para pagarle dos mangos a los trabajadores".

Por su parte, Del Plá expresó que la alianza de los principales partidos trotskistas es "un verdadero frente único para enfrentar a los que gobiernan y a los que gobernaron, todos responsables de la situación catastrófica para la mayoría trabajadora". En tanto, en la Ciudad de Buenos Aires, la nómina será encabezada por Myriam Bregman (PTS), Gabriel Solano (PO) y Alejandrina Barry (PTS). "Parece que la ultraderecha en la Ciudad agarró el mediomundo para pescar en el tren fantasma a represores y defensores de genocidas, una lista celeste antiderechos, no da lo mismo que voten a quienes piden picana eléctrica como las Taser, ni que como oposición le voten todas las leyes a Rodríguez Larreta", expresó Bregman, que aspira a renovar su banca como legisladora porteña. "El pueblo está podrido del ajuste de Alberto y Cristina, el 60 por ciento de los pibes es pobre, el FIT-U no lo va a naturalizar, queremos sublevar al pueblo en la calle y en las elecciones, para que se anime a votar por izquierda", apuntó Solano.



La interna del FIT-U

Por su parte, el MST confirmó que competirá en las PASO del FIT-U con listas de precandidatos en la CABA y en la provincia de Buenos Aires. Alejandro Bodart será el primer postulante de la nómina en la provincia y Cele Fierro en la Ciudad. En diálogo con Página12, Fierro dijo que no cree que el crecimiento electoral se de por derecha. "Las expectativas son grandes, estamos en una situación en que se amplia el espacio a izquierda, y en el país se va a reflejar, queremos pelear por mantener las bancas conquistadas y ampliar la representación de la izquierda en el Congreso", expresó.

La postulante del partido que lideran Bodart y Vilma Ripoll manifestó que la "base programática" que comparten con el FIT es "muy sólida", pero destacó que sus socios ocupan las principales posiciones en las listas. "Si todos los lugares de exposición, en las primeras candidaturas en el AMBA, los monopolizan dos partidos, al resto se lo invisiliza. No estamos de acuerdo con eso. Queremos debatir y que se escuche nuestra posición, de cara a esa amplia base social del FIT-U. No aceptamos ser relegados, que se silencie un planteo que consideramos estratégico, por eso vamos unidos en el frente, pero con una propuesta distinta a la de los compañeros Del Caño y Bregman", indicó la precandidata. Ese "planteo estratégico" consiste en "hacer del FIT-U un gran movimiento político de toda la izquierda anticapitalista más allá incluso de los partidos". El diputado Juan Carlos Giordano, de Izquierda Socialista, dijo en la conferencia de prensa donde fueron presentadas las precandidaturas del FIT-U, que “lamentablemente el MST se dividió presentando su propia lista en las PASO", y que "con el argumento de que hay que “renovar” a la izquierda "les hacen el juego a los partidos tradicionales”.

Por superar el piso

El Nuevo MAS, Política Obrera y AyL habían sido convocados para integrarse al FIT-U y hacer "una gran PASO" pero finalmente no hubo acuerdos. "Hay mucho espacio para la izquierda en la Argentina, en especial en un contexto de desgaste de los partidos tradicionales y de los políticos de siempre", dijo Manuela Castañeira, precandidata a diputada nacional del Nuevo MAS. Por su parte, Política Obrera --un desprendimiento del Partido Obrero, que implicó un doloroso y traumático proceso para sus militantes-- inscribió al histórico dirigente trotskista Jorge Altamira y a Marcelo Ramal como primeros precandidatos a diputados nacionales por provincia de Buenos Aires y CABA, respectivamente. "El objetivo de esta lista es que no quede una vacancia en el movimiento obrero ante una posible rebelión popular; por eso vamos a luchar para que nos voten, no vamos a tener nunca un aumento salarial con estos gobiernos sino con la lucha de los trabajadores", dijo Altamira al presentar a sus precandidatos.

Por su parte, Luis Zamora, de AyL, competirá junto a la docente Virginia Peyras y el ex legislador porteño Fernando Vilardo como candidatos a la Cámara Baja, mientras que la legisladora Marta Martínez y el abogado y militante por los derechos humanos, Sebastián Blanchard competirán para la Legislatura porteña. En diálogo con Página12, Vilardo expresó que "la profundidad de la crisis pone al pueblo frente al enorme desafío de sacarse de encima a la dirigencia política, empresarial y sindical y tomar en sus manos la pelea por realizar los cambios de fondo y estructurales que necesitamos. Lo importante es aprovechar la campaña para alentar e impulsar esa idea. En qué condiciones llega la izquierda o cuantas bancas poder aspirar tiene una importancia muy relativa en relación a la situación del pueblo trabajador y el desafío que como pueblo tenemos por delante".