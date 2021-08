La tenista argentina Nadia Podoroska publicó un mensaje en sus redes sociales en el que se solidarizó con la nadadora Delfina Pignatiello por los ataques online que sufrió en los últimos días. “Los mensajes de odio en las redes sociales causan mucho daño y no tienen ninguna justificación”, aseguró la deportista rosarina y pidió cuidar la salud mental de los deportistas.

“A quienes aman el deporte, nos siguen y están pendientes de nuestros resultados: por favor, antes de escribir algo sobre cualquier deportista en una red social piensen que somos personas que sentimos y sufrimos cosas como el resto, y que nos esforzamos al máximo para dar lo mejor, porque nadie más que nosotros sufre las consecuencias de un mal resultado”, escribió la tenista y mencionó los “ataques constantes” que sufre “una deportista de lujo como Delfina Pignatiello”.

Podoroska destacó que “el deporte tiene la capacidad increíble de unirnos y de formar personas sanas para la sociedad”. “No lo destruyamos!”, pidió.

Los mensajes de odio contra Pignatiello

Después de quedar afuera en las pruebas de 1500 y 800 metros libres, Pignatiello recibió ataques y críticas a través de sus redes sociales. Como consecuencia, la deportista decidió dejar de escribir en Twitter, borró contenido de su cuenta secundaria (@Soulisbw) y eliminó todos los videos de su canal de YouTube donde tenía más de 72 mil suscriptores.

La joven nadadora de 21 años también borró todo el contenido de su canal de Twitch y avisó: “Ya no hago más streams. Gracias a los que me bancaron siempre”. Además, puso en privado su cuenta de Instagram.

“Perdón, de corazón. Me encantaría seguir haciendo streams y seguir con el canal de Youtube, pero estoy en una situación que me sobrepasa. Me siento muy lastimada y necesito priorizar mi salud mental y bienestar”, escribió la nadadora.

El pedido de Podoroska por la salud mental de los deportistas

Podoroska recordó que la necesidad de contemplar la salud mental en el ámbito del deporte ya había sido señalada por la tenista japonesa Naomi Osaka al momento de retirarse del último Roland Garros víctima de la depresión.

El tema volvió a ser puesto sobre la mesa en Tokio 2020 cuando la gimnasta estadounidense Simone Biles anunció que se retiraba de la competencia de equipos, all around, salto y barras asimétricas para cuidar su salud mental.

La llamado de la tiradora Fernanda Russo a poner fin a las agresiones

La semana pasada, la tiradora riojana Fernanda Russo publicó un video en el que también llamó a dejar de lado las agresiones online. "Tengamos un poco más de cuidado con las cosas que escribimos en la pantalla. Primero que nada, somos humanos", pidió la deportista.