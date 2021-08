El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, "acosó sexualmente a varias mujeres", incluidas sus empleadas, concluyó la fiscal general del estado, Letitia James, al anunciar los hallazgos de la investigación sobre las acusaciones. El expediente, que recogió testimonios de 179 personas y evaluó 74.000 piezas de evidencia, acreditó que Cuomo "violó la ley federal y estatal", añadió James.



Sin embargo, una nota al pie del informe advierte que la investigación no llegaba a una conclusión sobre "si la conducta equivale o debería ser objeto de un enjuiciamiento penal".



La fiscalía halló pruebas de que Cuomo "acosó sexualmente a empleadas actuales y antiguas del estado de Nueva York al avanzar con toqueteos no deseados y no consentidos y al hacer numerosos comentarios de naturaleza sexual sugerente que generaron un ambiente de trabajo hostil para las mujeres".



El comportamiento de Cuomo no se limitó a integrantes de su propio equipo, sino que también se extendió a otras áreas, incluida una policía estatal y ciudadanas, según el informe.



La fiscalía reseñó que Cuomo rechazó haber protagonizado episodios que las denunciantes recordaron y describieron con precisión, pero los investigadores establecieron que "sus negativas carecen de credibilidad y son inconsistentes con el peso de la evidencia obtenida durante la investigación".

Las acusaciones se intensificaron en febrero de este año, cuando la exasesora Charlotte Bennett relató sus incómodas interacciones con el gobernador al diario The New York Times. Bennett declaró que Cuomo le había hecho preguntas sobre su vida sexual durante una conversación de junio de 2020 en su oficina, en el Capitolio estatal.

Los comentarios del gobernador eran "claras propuestas de una relación sexual", contó.



Otra ex asistente, Lindsey Boylan, contó que Cuomo le hizo gestos inapropiados, incluido un beso no deseado.



Cuomo negó las acusaciones de tocar a alguien de manera inapropiada. Sin embargo, en febrero reconoció en un comunicado que algunos de sus comentarios en el lugar de trabajo "pueden haber sido insensibles o demasiado personales" e interpretados como "coqueteo no deseado".



La investigación sobre las denuncias de acoso sexual es una de varias que la oficina del fiscal general del estado inició contra Cuomo y su círculo íntimo.



En enero, la fiscal James dio a conocer un informe de su revisión acerca de cómo la gestión del gobernador manejó las muertes en hogares de ancianos durante el brote de covid-19, y concluyó que había subestimado en aproximadamente un 50 por ciento las muertes de residentes de hogares de ancianos.



Actualmente, James está investigando si Cuomo usó recursos oficiales para escribir y lanzar su libro, "Crisis estadounidense: lecciones de liderazgo de la pandemia covid-19".