Desde Santa Fe

Omar Perotti alertó ayer ante la “asechanza” de la cepa Delta que la ministra de Salud Sonia Martorano estimó que podría llegar a fines de agosto a la provincia. El gobernador pidió a santafesinas y santafesinos “hacer los mayores esfuerzos para demorar al máximo la circulación comunitaria” de esa variante -que según los expertos es la más peligrosas de las conocidas hasta ahora- y mientras tanto, acelerar el operativo de vacunación para completar los esquemas. “Si logramos demorar al máximo la circulación comunitaria de esa cepa y seguimos con el mayor ritmo de vacunación será la forma de estar todos mejor preparados” ante una tercera ola. “Si eso se consigue, seguramente dentro de un mes o un mes y medio”, para la primavera, “podemos estar hablando de volver a lo que nos gustaría a todos, que es normalizar las actividades”. Hasta que eso no ocurra, Perotti descartó “flexibilizar” las restricciones por la pandemia en Santa Fe, a pesar de la baja en contagios y ocupación de camas críticas. “Los números han mejorado, pero no podemos decir son los que queremos o son los favorables. Por delante, tenemos la asechanza de una cepa de alta contagiosidad y no queremos entrar descuidados” a esa situación. “Hay que extremar las precauciones”, recomendó el mandatario.

Perotti habló ayer de la situación epidemiológica de la provincia tras un acto oficial que compartió con el intendente Emilio Jatón en el barrio Los Hornos, donde anunció obras por más de 100 millones de pesos por el plan Incluir. Lo acompañaron la ministra de Infraestructura Silvina Frana y su colega de Gestión Pública Marcos Corach.

“Todos seguimos el día a día” de la pandemia, dijo el gobernador. “Todos conocemos los indicadores que miramos: los contagios y la cantidad de camas (críticas ocupadas). Los números bajaron pero están en una meseta alta. Quisiéramos tener una semana entera con menos de 1.000 casos (por día). Por ahí, parece que va a ocurrir”, pero vuelven a aumentar los contagios.

“Lo que sí disminuyó fue la tensión fuerte sobre las camas críticas. Ese estrés que nos tenía contando con los dedos de la mano cuántas camas nos quedan libres en todo el territorio provincial. Pero la cantidad de camas ocupadas es alta. Hay que seguir muy fuerte con los testeos”, explicó.

-¿Puede haber nuevas flexibilizaciones? A partir de esa baja en los números –le preguntaron.

-Los números han mejorado, pero no podemos decir son los que queremos o son los favorables –contestó Perotti. “Hoy tenemos por delante la asechanza de una cepa de alta contagiosidad” y “no queremos entrar descuidados” a esa tercera ola. “Tenemos que mantener el mayor nivel de cuidados para demorar lo máximo posible la llegada la circulación comunitaria de esa cepa” y disminuir “el impacto en la población”. “En este momento tenemos que hacer los mayores esfuerzos” en pos de ese objetivo, insistió.

“Si nosotros podemos demorar al máximo la circulación comunitaria (del Delta), mientras seguimos con el mayor ritmo de vacunación será la mejor forma de estar todos preparados. Si eso se consigue, seguramente dentro de un mes o un mes y medio podemos estar hablando en volver a lo que nos gustaría a todos, que es normalizar las actividades”.

“Hoy grueso de las actividades se ha retomado parcialmente, como mínimo”. “Y siempre dijimos que cada mejora (en la situación epidemiológica) era a favor de la presencialidad escolar. Ya hemos ganado más horas de clases en todos los niveles. Queremos extender a toda la provincia lo que ya pasa en algunas localidades por la cantidad de casos en su historial y por la infraestructura que tienen algunos establecimientos escolares que permiten que todos los alumnos puedan tener clases todos los días y cumplir las pautas de distanciamiento. Esa es la prioridad. Sobre cualquier otra cosa, las mejoras tienen que ir a la presencialidad en las escuelas”.

*Carnet de vacunación. Perotti anunció también que la provincia “implementará” el carné de vacunación, que “vamos a exigir” –como pase sanitario- cuando todas las personas mayores de 18 años inscriptas en el programa Santa Fe vacuna hayan recibido la segunda dosis contra el covid.

“Hoy seríamos muy injustos si pidiéramos el carnet a alguien que no tiene la segunda dosis. Nos quedan muy pocos mayores de 18 años inscriptos para vacunarlos, seríamos injustos si lo exigimos ahora cuando ellos aún no han completado su esquema”.

“Cuando todo ese proceso esté cumplido, sin duda vamos a exigirlo porque ya el que queda afuera es el que no ha querido vacunarse teniendo la disponibilidad” y con esa actitud “pone en riesgo” la salud de los demás. “Entonces, allí sí estaremos generando estas condiciones” para exigir el pase sanitario

Las personas “tienen la total libertad de no vacunarse. Nosotros tendremos la total libertad de decir dónde se va y dónde no se va. Ya no seremos nosotros los que tendremos que quedarnos en casa. Lo habrán leído al presidente de Francia (Emmanuel Macrón, cuando les dijo a los antivacunas:) ‘Ahora les toca a ustedes quedarse en casa’. Me parece que es de alto sentido común”, coincidió Perotti.

“Si todos tenemos la posibilidad de vacunarnos y alguien no cumplió con ese ciclo y no se vacunó, la sociedad puede establecer premios y estímulos. Quien no se vacune está en todo su derecho, pero no tendrá la vida social que si hará quien cumplió con el proceso de vacunación y de cuidar al otro”.