Javier Milei volvió a vestirse de predicador del mercado. En su escala por Nueva York, el Presidente buscó seducir a un puñado de ejecutivos de las principales compañías globales con su plan de “modernización económica”. El encuentro se realizó en el Council of the Americas, donde escucharon su exposición representantes de Pfizer, Pepsico, Glencore, Morgan Stanley, Merck y FedEx, entre otros.