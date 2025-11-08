Javier Milei volvió a vestirse de predicador del mercado. En su escala por Nueva York, el Presidente buscó seducir a un puñado de ejecutivos de las principales compañías globales con su plan de “modernización económica”. El encuentro se realizó en el Council of the Americas, donde escucharon su exposición representantes de Pfizer, Pepsico, Glencore, Morgan Stanley, Merck y FedEx, entre otros.
En Nueva York
Milei buscó convencer a los empresarios con su "milagro del libre mercado"
Se reunió con ejecutivos de multinacionales en el Council of the Americas. Entre promesas de inversión, habló de fe, capitalismo y reformas. Gira presidencial y promesas al capital extranjero
