Con la decisión de Estados Unidos de retirar el pedido de extradición, Ibar Pérez Corradi -condenado en diversas causas por comercialización de efedrina y lavado de activos- fue liberado por decisión de la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado, tras cumplir dos tercios de la pena.

De las múltiples causas por la que fue dentenido en 2016, solo le resta cumplir en libertad condicional una pena 7 años por comercialización de materias primas para elaboración de estupefacientes, de la que ya cumplió dos tercios de la condena. Su liberación se concretó anoche.

Pérez Corradi se encontraba detenido en el Penal Federal de Marcos Paz desde hace 5 años, tras entregarse en Paraguay, luego de permanecer prófugo varios años de la Justicia argentina, que lo investigaba por su participación en el denominado triple crimen de General Rodríguez.

La causa investigaba los asesinatos, en 2008, de los empresarios Sebastián Forza, Leopoldo Bina y Damián Ferrón, quienes habrían intentado involucrarse en el tráfico de efedrina. Pérez Corradi había sido imputado como instigador de los asesinatos junto Mario Segovia (llamado "Rey de la Efedrina de Rosario") para defender su negocio con el narco mexicano Jesús Martínez Espinoza.

Sin embargo, en diciembre de 2016, la jueza María Servini de Cubría le declaró la falta de mérito en la causa. La decisión fue apelada en 2017, pero la magistrada volvió a confirmarla en abril de este año. Esa causa fue de sumo interés durante el gobierno de Cambiemos, ya que se intentó relacionar el triple crimen con el ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández. En julio de 2019, desde Marcos Paz, Corradi aseguró que la gestión de Mauricio Macri lo había forzada a involucrar a Aníbal Fernández a cambio de beneficios para su entrega.

La condena para el empresario llegó en noviembre de 2018 por otra causa. Se trató de un juicio llevado adelante por el Tribunal Oral Federal Nº 8, que le dio una pena de 7 años de prisión por tráfico ilegal de efedrina entre los años 2004 y 2008, que desviaba hacia bandas de narcotráfico para la producción de drogas de diseño.

Pérez Corradi en libertad condicional



La liberación fue confirmada a por uno de los abogados del empresario, Juan José Ribelli. En la resolución de Arroyo Salgado se explicó que la decisión está fundada en que Estados Unidos, a través de su Embajada en la Argentina, informó que "retiran formalmente el pedido de extradición formulado en 2008 en razón de cuestiones procesales".

Por tal motivo, y teniendo en cuenta que Pérez Corradi cumplió la totalidad de la pena en otras causas y los dos tercios en otra, la jueza resolvió que fuera liberado desde el penal de Marcos Paz y que se lo traslade a un domicilio bajo la esfera del Programa de Protección a Testigos e Imputados, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.