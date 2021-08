Que se preparen los antepasados de Frodo, enanos, ogros y hasta los ents. El próximo 22 de septiembre se estrenará The Lord of The Rings, la serie con la que Amazon Prime Video explorará la obra de J.R. R. Tolkien. Esta primera temporada transcurrirá en la Segunda Edad de ese mundo fantástico creado por el autor británico. Es decir, sus personajes e historias son previas a las vistas en las sagas cinematográficas de Peter Jackson (The Hobbit ­­y The Lord of the Rings) quien no está vinculado directamente con esta entrega.



Según informes del sitio The One Ring, el pivote de la trama serán las batallas entre elfos y los númenoreanos -una especie superior de hombres- que acabaron con un largo período de paz en esta comarca. Para llevar a cabo esta serie, la plataforma de streaming desembolsó 250 millones de dólares a The Tolkien Estate con la posibilidad de adaptar cualquier obra con su firma. La intención es producir, al menos, cinco temporadas sobre el Legendarium de Tokien. Tamaña empresa forzó a un acuerdo entre Amazon Prime Video con Warner Bros., New Line Cinema y Peter Jackson. Si la serie utilizara elementos de los seis largometrajes, y el éxito acompaña, las productoras y el director neocelandés podrían sumarse y volver a aceitar la maquinaria para más adaptaciones en pantalla grande.

Los ocho capítulos que se conocerán desde el próximo mes fueron dirigidos por el español J. A. Bayona (El orfanato), Wayne Che Yip (Hunters) y la sueca Charlotte Brändström. “Como dice Bilbo, “Ahora creo que estoy listo para emprender otro viaje”. Vivir y respirar la Tierra Media todos estos meses ha sido la aventura de una vida. No podemos esperar a que los fans tengan la oportunidad de hacerlo también”, dijeron sus showrunners J.D. Payne and Patrick McKay. El anillo de Sauron comienza a calentarse.