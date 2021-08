El presidente Alberto Fernández se defenidó tras las acusaciones por las visitas a la Quinta de Olivos durante el aislamiento estricto en 2020 y negó vínculos con el empresario taiwanés Chien Chia Hong, pareja de una asesora de la primera dama, Fabiola Yáñez. "Jamás me vino a hacer una propuesta por su empresa o sus actividades, no hay nada peor que explicar lo que uno nunca hizo", afirmó por AM750.



En diálogo con Víctor Hugo Morales, Fernández afirmó que la modelo Sofia Pacchi "es una persona correcta" y aclaró que trabaja junto a la primera dama desde hace más de un año. "Ser modelo no es un problema, nunca lo ha sido", sostuvo el mandatario.

Respecto del empresario taiwanés, el Presidente aclaró que los contratos que ganó la firma de Chie Chia Hong no fueron consecuencia de un vínculo. "No es una persona de mi amistad, sólo acompañaba a Sofía, que trabaja en la Secretaría General en tareas junto a Fabiola, lo he visto dos veces en mi vida, me enteré que tenía una empresa cuando leí la nota", sostuvo Fernández.

Grupo Octubre · Alberto Fernández con Víctor Hugo Morales





Críticas a la oposición

El Presidente además se quejó de la "vida ociosa" que le atribuyen como jefe de Estado en la Quinta de Olivos. "No cambié ni una cortina en Olivos. Tengo una conciencia republicana. No es mi casa. Me presentan con una vida que no ocurre que es imposible practicar en Olivos", declaró.

En otro tramo de la entrevista, lanzó a la oposición: "Esperé tener otro tipo de convivencia cuando llegué al Gobierno. Siento que la oposición que también podría volcarse a ayudarnos a resolver la negociación de la deuda con el FMI, un problema que ellos crearon, sería feliz".

"Estaría encantado que me hubieran ayudado a conseguir las vacunas de Estados Unidos que ellos querían", sostuvo.

Fernández se quejó de que "en vez de ayudarlo" se fijan en quien entra a la Quinta de Olivos y definió: "Yo no soy un ladrón, nunca lo he sido ni lo seré. Nunca he comulgado con esas prácticas. Los que no fueron capaces de pagar el Aporte Solidario para guardarse la platita siendo multimillonarios para ayudar a la Argentina en su peor momento no van a poner en duda mi honorabilidad".

Los ataques a Florencia Peña

Alberto Fernández rechazó además las acusaciones tras las visitas de la actriz y conductora Florencia Peña en plena cuarentena en 2020 y reclamó que "el debate político transcurra por lugares más interesantes". "La castigaron a Florencia Peña y fue muy injusto e ingrato", afirmó.

El Presidente rechazó defendió a la actriz tras los comentarios misóginos que recibió esta semana de parte de dirigentes opositores, entre ellos el diputado macrista Fernando Iglesias. “Uno siempre apuesta a que alguna vez en argentina el debate político transcurra por lugares más interesantes”, afirmó Alberto. “La castigaron a Florencia Peña de un modo muy injusto e ingrato”, aseguró.

"¿Qué querían que haga, que me quede de brazos cruzados?”

Indignado, el mandatario se defendió de las acusaciones de la dirigencia opositora y aclaró: “Tenía que seguir gobernando a un país. Tenía que seguir trabajando. ¿Qué querían que haga, que me quede de brazos cruzados?”, dijo notoriamente enojado.

Además, le reclamó a la oposición que “tome conciencia del daño que generan con estos ataques”.