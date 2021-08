La Justicia condenó este mediodía a Oscar Alberto Racco a la pena de 26 años de prisión. Se trata del hombre de 60 años que llegó a juicio por los delitos de privación ilegítima de la libertad, reducción a la servidumbre y abuso sexual agravado, durante 23 años, contra María Eugenia, quien dio su testimonio ante el tribunal compuesto por Nicolas Vico Gimena, Nicolás Foppiani y Rafael Coria.

Organizaciones nucleadas en el Comité Feminista ante la Emergencia Sanitaria celebraron el fallo en el Centro de Justicia Penal.

"Degradación infame" y "despersonalización" fueron algunas de las consideraciones que hizo el tribunal. "No pudo criar a su hijo, no pudo compartir su niñez, su adolescencia. No fue libre en elegir y vivir su sexualidad, no pudo acompañar a su padre en su enfermedad. Las consecuencias persisten", expresaron.

El juez Coria le habló a la víctima para decile que tampoco tienen la máquina del tiempo que ella planteó como reparación, pero rescató su valor y testimonio.

