La propuesta de combinar vacunas tiene muy pocos rechazos. El Ministerio de Salud bonaerense mandó el viernes 350.000 turnos para personas que recibieron la Sputnik V principalmente a principios de abril y casi no hubo personas que optan por esperar la Sputnik rusa. Al mismo tiempo, el Ministerio de Salud porteño envió 155.000 mails preguntando a quienes están esperando dosis 2 de Sputnik V. De ese total de mails, hubo 109.000 personas que los abrieron y de ellos 82.000 contestaron que sí, que combinarán vacunas. Las citaciones empezaron a llegar el viernes mismo. De los 27.000 que no dieron el ok, muy pocos rechazaron. Se ve que todavía lo está pensando. Estos números indican que la cuestión de los faltantes de Sputnik 2, por los atrasos en la producción rusa, se va encaminando a una solución. A esto se agrega que en la madrugada del domingo está saliendo un nuevo vuelo de Aerolíneas Argentinas a Moscú y se supone que traerá unas 600.000 dosis, como mínimo. También el lunes o martes, el Instituto Gamaleya aprobaría algo más de un millón de dosis de Sputnik V, segundo componente, terminado en el Laboratorio Richmond. En paralelo, en la semana que se inicia este lunes se seguirá vacunando a adolescentes con enfermedades previas y aplicando segundas dosis de Oxford/AstraZeneca y Sinopharm.

Dosis 2 Sputnik

Hoy en día ya son pocas las aplicaciones de dosis 1 porque, por ejemplo, en mayores de 50 años ya se vacunó el 89,4 por ciento de los argentinos. En la totalidad de los mayores de edad, o sea por encima de 18 años, ya recibieron su primera dosis nada menos que el 78 por ciento. Todo indica que se podrá avanzar hasta cerca de un 90 por ciento, algo que está muy por encima de casi todos los países del mundo. Es un síntoma de la derrota completa del discurso opositor dirigido en toda la primera etapa contra las vacunas, en especial la rusa y china.

Por lo tanto, todo está concentrado en la dosis 2 y, en especial, a quienes están más atrasados que son los que recibieron la dosis 1 de Sputnik en abril.

Por lo tanto, esta es la programación:

*Provincia de Buenos Aires envió el viernes 350.000 turnos para los que aceptaron combinar la dosis 2 de Sputnik ya sea con Moderna o con Oxford/AstraZeneca.

*A esto se agregarán 500.000 turnos más que se enviarán el lunes.

*La vacunación será miércoles, jueves y viernes.

*CABA está mandando 150.000 turnos para los que aceptan combinar. La vacunación ya empezó el viernes mismo y continuará hasta el miércoles. El ministerio a cargo de Fernán Quirós utiliza sólo la vacuna norteamericana de Moderna como segundo componente.

Dosis 2 Sputnik-Moscú

*Tanto Nicolás Kreplak como Quirós esperan que esta semana les lleguen Sputnik del segundo componente. En efecto, el avión de Aerolíneas que sale en la madrugada del domingo traerá una cantidad importante, posiblemente más de 600.000. La realidad es que de Moscú no venía un avión desde el 12 de julio, o sea que se cumplirá casi un mes. Pero lo que sí envió el Instituto Gamaleya y el Fondo Ruso de Inversión Directa es sustancia activa para terminar aquí el segundo componente. Se espera para el lunes o martes la autorización de un millón de dosis ya terminadas por el Laboratorio Richmond en la Argentina. Ni bien se reciban esas vacunas -posiblemente el miércoles- se citará a quienes no quisieron combinar, empezando por los vacunados a principios de abril y los que tienen enfermedades previas.

Dosis 2, Sinopharm y Astra

La aplicación de las dosis 2 de Sinopharm y Oxford/AstraZeneca avanza normalmentey se cumplen los plazos de 21 días en el caso de la vacuna china y cerca de 60 para Oxford/AstraZeneca. Durante la semana que arranca este lunes, en concreto el miércoles 11, empiezan a llegar desde China otros ocho millones de dosis de Sinopharm. Gran parte se utilizará para aplicar el segundo componente a los que recibieron Sinopharm en julio.

En los próximos días saldrán nuevos turnos para completar la vacunación tanto de Sinopharm como de Oxford/AstraZeneca.

Adolescentes

En ambos distritos continuará esta semana la vacunación de chicos de 12 a 17 años, con enfermedades previas. La Provincia de Buenos Aires tiene todavía 300.000 que hipotéticamente tendrían que inscribirse, pero ya se sabe que los jóvenes suelen ser más resistentes porque piensan que el virus no les va a afectar en forma seria.

El cálculo del ministro Kreplak es que esta semana se van a vacunar unos 125.000, a la espera de que se inscriban los restantes.

Quedan por supuesto los adolescentes sin enfermedades previas que todavía no están habilitados para inscribirse. Todo indica que esa franja será vacunada con las vacunas Pfizer que llegan en septiembre y posiblemente con la Sinopharm que se autorizaría para esa edad. En China ya se aplica hasta a niños.

Como adelantó este diario, en Washington se prepara una nueva donación de vacunas que podría concretarse este mes. En ese caso, también se contaría con dosis para adolescentes ya que vendrían vacunas de Pfizer y Moderna.

Espontáneos

Como se sabe, la Provincia de Buenos Aires ya liberó la vacunación de primera dosis para todos los mayores de 18 años. Con ir al vacunatorio y exhibir el DNI es suficiente. Claro que como la proporción de vacunados con primera dosis ya es enorme, los espontáneos -sin turno- que concurren a vacunarse son relativamente pocos: eran 15.000 hace dos semanas de un total de 150.000 aplicaciones diarias. En CABA, el ministro Quirós calcula que le faltan vacunar unos 80.000 porteños con dosis 1. Se supone que en ambos distritos se puede redondear la vacunación de la dosis inicial de fomra muy rápida.

De todas maneras, en todo el país habrá que hacer un esfuerzo por ir a buscar a los que no se inscribieron o no se vacunaron hasta ahora. El viernes -como anticipó Página/12- llegaron las primeras 300.000 dosis de la vacuna china-canadiense Cansino, de una sola dosis, que se mantienen a más de dos grados centígrados, es decir que se pueden usar pequeñas heladeras para acercarse a los barrios e insistir con la vacunación. Siempre dio gran resultado con la vacuna de la gripe y los expertos sostienen que en la Argentina se puede avanzar más allá del 90 por ciento de los mayores vacunados con una dosis.

Por ahora, en la Argentina, el 40 por ciento de todos los mayores de 50 ya tiene aplicadas las dos dosis. El objetivo de agosto es superar el 60 por ciento y están los que dicen que se podría llegar al 70 por ciento antes del 31 de este mes.