"Mirá, te la hago cortita. Soy del sur. Quiero que pongas 25 gringas". Con ese primer mensaje por WhatsApp fue advertido Omar Velázquez, dueño de una concesionaria de Rondeau al 4100 que fue baleada el domingo por la noche. "Me pedían eso a cambio de protección de ellos mismos. No sabemos cómo vamos a seguir", dijo el hombre que hace 25 años tiene el comercio en zona norte y ayer mostró los mensajes en Canal 3. Como consecuencia del ataque, se dio una situación fatal: una mujer de 62 años que esperaba el colectivo en esa cuadra fue testigo de los disparos y sufrió una descompensación mientras corría a buscar refugio. Según se indicó desde el Ministerio Público de la Acusación el fallecimiento fue por una "descompensación y paro cardiorrespiratorio". La fiscal de la unidad que investiga balaceras, Valeria Haurigot, indicó que en promedio, los días más violentos, llega a haber "entre cinco y ocho hechos".

Alrededor de las 22.40, el mismo personal policial que brindó los primeros auxilios a la mujer que salió corriendo cuando escuchó los disparos y cayó en la esquina, llamó a la Unidad de Flagrancia del MPA, donde estaba de turno Haurigot, para dar cuenta de lo ocurrido. "Había un patrullaje por calle Rondeau y personal policial advirtió los balazos. Se dio atención a la mujer que vio cómo se bajaron de la moto y dispararon. Otro testigo vio que eran dos personas en una moto. Volvieron a subir y se fueron", indicó la fiscal. Además, las cámaras de local muestran el momento de los disparos. Otra personas que vive en la zona escuchó al menos seis disparos y cuando el personal policial intervino, levantó 8 vainas y un plomo, de los que se investiga el calibre.

Según dio a conocer el dueño de la concesionaria, los mensajes amenazantes fueron sucesivos. "Te aviso, los días corren. Terminá de averiguar todo hoy. Te doy tiempo hasta el lunes. Después me manejo yo", decía otro texto recibido por el hombre. Según se indicó, las amenazas llegaron a Fiscalía y ayer se trabajaba en la unificación de esas causas y el cotejo con otras para determinar si hay relación.

"Estoy con mucha angustia. No sabemos cómo seguir. Cambiaremos las vidrieras, pero no sabemos qué va a ocurrir mañana. Es algo impensado. Es algo fuera de lugar, no me entra en la cabeza que quieran pedir o robarle a la gente que trabaja. Es una ciudad tomada. Si no pagás, no trabajás. Es una locura. Y si les das una vez le tenés que dar siempre, no te los sacás más de encima", dijo el propietario de la concesionaria ante las cámaras. "Es algo ilógico, pagarles 25 mil dólares para que ellos mismos no nos tiren”, sumó en LT8.

Haurigot habló en general de los hechos de balaceras que tienen en investigación: "La semana pasada por ejemplo, fue bastante violenta. Muchas veces de un conflicto se da un ida y vuelta. Hay balaceras que se desatan de otras; además, hay hechos relacionados con otras lógicas, como extorsiones". Y dio cuenta de que hay varios casos que se deciden "desde las cárceles".