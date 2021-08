La comisión de Salud del Concejo recibió ayer al médico e investigador del Conicet, Oscar Bottaso, quien explicó algunos aspectos de la vacunación, en especial a los referidos a la posibilidad de combinación de vacunas. En el caso de quienes esperan la segunda dosis de Spunik V, Botasso manifestó que es conveniente la combinación, en especial con la vacuna Cansino ya que es el segundo componente de la vacuna rusa, pero también con Moderna y AstraZeneca. Además, señaló que "si hubiese existido una transferencia del know how a distintos países o regiones del mundo, se podría ya haber alcanzado una mayor cobertura y nos encontraríamos avanzados en la lucha contra el Covid en la mayor cantidad de poblaciones posibles. A este paso, algunos países, recién se vacunarán en el 2023, lo cual es una vergüenza a nivel mundial pero también un riesgo para la población global". Ante los argumentos de los llamados antivacunas, el investigador sostuvo que "hay muchas noticias y comentarios a las mismas que son verdaderos disparates sin ningún asidero o base sólida científica. Se crea un temor totalmente infundado y ante la necesidad de confrontar o clarificar, siempre hay que dimensionar riesgo y beneficio. No pensar sólo a modo individual. El otro, soy yo, en ese lugar y en este caso, el beneficio supera al riesgo".