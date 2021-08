El reality show del devenir del argentino Lionel Messi, eje de pantallas de celulares, computadoras y televisores en los últimos días, finalmente tendrá su tiempo de pausa. Y es que este miércoles el rosarino fue presentado oficialmente como jugador del París Saint-Germain, apenas una formalidad luego de que el día anterior llegara a Francia y se viralizara la camiseta 30 con su nombre y sus nuevos colores. Ya con el capítulo barcelonista cerrado, al astro que en unas pocas horas agotó la nueva camiseta del PSG, se lo vio feliz.

Y él, que no se olvidó de recordar que viene por la gloria futbolera con forma de orejona, así también lo dejó en claro. "Vine con ilusión y ganas, mi objetivo es volver a levantar la Champions y llegué al lugar ideal para tener mas chances de conseguirla. El PSG y yo buscamos los mismo objetivos antes separados y ahora juntos. Ahora los otros equipos se van a esforzar para ganarnos y quedarse con la liga. Será todos nuevo para mi, los contrarios, lo estadios, pero estoy muy feliz por estar aquí".

"Estoy muy feliz, mi salida del Barcelona fue dura, fueron muchos años y es difícil el cambio después de tanto tiempo. Tengo muchísimas ganas e ilusión", amplió Messi sobre sus sensaciones, en su primer intercambio oficial con la prensa como jugador del equipo parisino, en el estadio Parque de Los Príncipes y acompañado por el presidente de su nuevo club, Nasser Al-Khelaïfi, y una presencia multitudinaria de medios de comunicación internacional.



El reciente campeón de América será dirigido por el argentino Mauricio Pochettino y tendrá como compañeros a sus compatriotas Leandro Paredes, Angel Di María y Mauro Icardi, más estrellas de renombre internacional como el brasileño Neymar, el francés Kylian Mbappé y el español Sergio Ramos, algunos de los nombres que se suman a un equipo galáctico. "Quiero seguir creciendo, dando nuevos pasos y ganando títulos. Mi llegada a París fue una locura, algo sorprendente, estoy seguro que disfrutaré muchísimo esta nueva etapa de mi carrera. Quiero jugar lo antes posible, aunque estuve un tiempo de vacaciones y quizá necesito una pretemporada, aunque eso se irá viendo con el cuerpo técnico", destacó el ex jugador culé.





Hasta siempre, culés

La alegría del hincha parisino se contrata con la tristeza del aficionado catalán por su ida. Sobre ello, Messi afirmó: "Antes de venir le dije al hincha del Barcelona que estaba agradecido por el cariño. Estuve allí desde chico, con muchas cosas vividas, buenas y malas. Sabían que me iba a un equipo con chances de ganar la Champions, soy ganador y PSG tiene los mismo objetivos de ganar. Si jugamos ante Barcelona espero que sea con gente en el estadio, sería lindo pero muy raro volver a jugar en mi casa con otra casaca. Pero, en el fútbol puede pasar".

Messi, después de la presentación, habló en sus redes (Imagen: Instagram).

La sensaciones se agolpan en la mente de Messi en forma de felicidad y nostalgia ya que han sido días con momentos de tristeza: "En esta última semana fue todo duro por un lado, pero rápido y emocionante, sin dejar atrás todos lo que viví pero ilusionado con una nueva vida, con mi familia, felices. Toda la semana vivimos sentimientos fuertes pero los asimilamos, nadie estaba preparado para esto y cada uno lo vivió como pudo".





La Champions es la obsesión

"La Liga de Campeones es muy difícil, el PSG estuvo cerca teniendo un equipazo y no lo pudo conseguir, hará falta tener un grupo fuerte y unido, un vestuario bueno y también en el fútbol hace falta siempre un poquito de suerte", resaltó finalmente el astro durante su presentación como nuevo jugador del club francés. Un día que solo pareció menos histórico porque en las horas previas a la formalización presencial ya se le había adelantado una bienvenida digital a lo grande.

Los motivos por los cuales el astro eligió al PSG para continuar su carrera fueron explicados por el jugador, al señalar que "es un club que creció muchísimo, con un gran plantel, que lleva varios años muy cerquita de ganar la Champions League, es muy potente a nivel clubes y seguido por mucha gente. Mi intención es que con el cuerpo técnico y este plantel podamos ganar títulos y seguir creciendo. Vine con ilusión y ganas, mi objetivo es volver a levantar la Champions y llegue al lugar ideal para tener mas chances de conseguirla".

El gran objetivo de Messi y del PSG es lograr esa esquiva Liga de Campeones y el rosarino se refirió a ese objetivo: "No es fácil, podes tener el mejor equipo del mundo y no ganarla. Pequeños detalles te dejan afuera, la Champions es muy difícil, el equipo estuvo cerca en los últimos años y con un gran equipo no la consiguió. Hace falta un grupo unido y fuerte, un poco de suerte, en este fútbol no siempre gana el mejor. Es una competición especial, todo el mundo la quiere".





Otro argentino en París

En el plantel del club galo Messi tiene amigos y muchos conocidos que le harán más sencilla la etapa de adaptación: "Tengo gente amiga y conocida en el vestuario, viendo el plantel uno se ilusiona y ve que hay posibilidades de conseguir el objetivo. El PSG y yo buscamos los mismo objetivos antes separados y ahora juntos. Tengo gran relación con Neymar, Ángel Di María y Leandro Paredes y con el resto ya tuve contactos alguna vez".

Los hinchas desean que Messi juegue ahora mismo con la casaca del PSG, pero el argentino se tomará su tiempo para el esperado debut, ya que enfatizó: "Tengo más de un mes parado, ayer (por el martes) vi a Pochettino y deberé hacer una pretemporada, entrenarme bien y comenzar a jugar lo antes posible. No puedo dar una fecha, todo será según como vaya entrenando y allí se decidirá".

"Lo seguí al torneo por mis amigos en el PSG -contó el rosarino, sobre el certamen francés, la Ligue 1-. Es una liga que creció mucho en los últimos años y para eso ayudó mucho el PSG. Ahora los otros equipos se van a esforzar para ganarnos y quedarse con la liga. Será todos nuevo para mi, los contrarios, lo estadios, pero estoy muy feliz por estar aquí".





Como un nene

La hinchada parisina, la que agotó su camiseta en unas pocas horas, anhela verlo con la pelota bajo la zurda. El mundo, testigo de su salida del Barcelona, espera ahora por la próxima escena del show que se robó los ojos del fútbol: verlo en acción con la 30 del PSG, rodeado de Neymar, Mbappé y el plantel de estrellas que lo acompañará en su camino rumbo a la Champions.

Messi, sin que se dieran cuenta, se estrenó este mismo miércoles sobre el césped del Parque de los Príncipes. Lo hizo jugando con sus hijos Thiago, Mateo y Ciro. Y fue Antonela, su compañera, quien capturó esa primera aventura. El argentino lo había advertido un rato antes: "Tengo la misma ilusión y las mismas ganas que cuando era un nene. Amo el fútbol. Y voy a dejar todo".