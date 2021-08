Lucio Yapor, dirigente de La Cámpora en la localidad bonaerense de Chivilcoy, estuvo en el puesto 27 de la lista de candidatos a diputados del Frente de Todos en 2019. No logró ingresar a la Cámara baja, a pesar de la amplia victoria en territorio bonaerense. Ahora le tocó el turno por la decisión de Facundo Moyano de dejar su cargo como legislador nacional. Yapor, un técnico en producción agropecuaria, asumirá el lugar vacante por el sistema de paridad de género.

El oriundo de Chivilcoy empezó a militar en la Juventud Peronista junto a su pareja, Micaela Frías, de quienes son padres de dos hijos. El técnico agropecuario trabajó como peón rural y trabajaba en la parte contable agropecuaria en el estudio de su padre, Carlos.

En las PASO 2019, compartió boleta con Constanza "Coty" Alonso, otra camporista que se presentaba para intendenta de Chivilcoy y ahora está como precandidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires. Durante la campaña de 2019, el camporista sostuvo que sector agropecuaria, en particular la agricultura familiar, había quedado "muy golpeada" por la gestión de Mauricio Macri.

Las iniciativas que promueve Yapor se relacionan a los temas del campo: agricultura familiar, ganadería, apicultura, patrulla rural, agroquímicos, conectividad para que todos los pueblos rurales puedan tener wi fi, y turismo rural. Otro de los proyectos de Yapor impulsaban la cesión de terrenos municipales a cooperativas de trabajo rural, una iniciativa similar al banco de tierras con el que el presidente Alberto Fernández se manifestó a favor en varias oportunidades.

"La industria junto con el campo son los motores del país, y si no se los incentiva y se apoya, no pueden crecer", definía en aquel momento Yapor, tras la gestión del ex presidente de la Sociedad Rural, Luis Miguel Etchevehere, al frente del Minsiterio de Agroindustria.



Durante aquella campaña, en una entrevista con el medio AgroChivilcoy, Yapor aseguró que buscaría "desmitificar que los gobiernos peronistas son anti campo" y pidió a los productores agropecuarios que confíen en un "nuevo modelo inclusivo".