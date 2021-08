Detrás de cada una de las contribuciones, hay una historia. Mes a mes, queremos darle espacio a las voces más activas de la comunidad de Página/12. En esta entrega entrevistamos a CarlosHoracio, socio desde abril de 2018.



Mini bio:

Mi madre nació de padres italianos en Cícero, cerca de Chicago. Si no hubiera sido traída a Argentina, posiblemente hoy sería un viejo rico respetado padrino de la mafia. Pero soy solo un viejo.

Entonces, por no defraudar a mamá y papá nací en Río Cuarto, donde ellos estaban. Desde muy infante comencé a militar. A los 12 años en la ACA, y luego me fui corriendo hacia la izquierda hasta terminar en el Partido Comunista. Lo hice en el movimiento estudiantil, el cooperativo y por supuesto en el de la política. En algunas épocas fui gorila y acorde con la Revolución fusiladora y luego ordené mejor mis ideas y pude ubicar las cosas en su lugar histórico.

Además de mi militancia social y política, lo hice como marido y padre. Dediqué muchos años a mi profesión de contador, al movimiento cooperativo financiero, y las organizaciones de Pymes, donde coincidí con los diputados Heller y Fernández.

Ya de adulto mayor retomé mi inquietud por la escritura y he tenido la suerte de publicar varios libros. Incluyendo uno sobre un momento fundamental para las cajas de crédito cooperativo.

Hoy viudo, anciano, por suerte con buena salud y las dos dosis colocadas, sigo atento a lo que pasa en el país y el mundo, apegado a los mismo ideales de mi juventud, posiblemente con menos pegamento y más espíritu crítico, confiado en que a pesar de los flujos que tratan de frenarlos, los cambios deberán ir en el sentido de paz, justicia, trabajo para todos con distribución equitativa de esfuerzos y beneficios.

Otros irán tomando las viejas banderas y harán, no sé por qué medios, la revolución que no supimos hacer.

Mi historia con el diario:

Leo Página/12 desde siempre, seguramente lo descubrí buscando algo que representara una forma nueva de hacer periodismo y con la cual pudiera en general coincidir.

Mis lecturas favoritas de Página/12:

Salvo algunos columnistas, no tengo preferencia por alguna sección especial y leo lo que me resulta más interesante cada día. Llevo un registro de aquello que me parece que debe ser guardado, para consultar cuando lo necesite.

Por qué me uní a Página/12:

Creo que pertenecer a la comunidad de Página/12 permite acceder a información seleccionada, a conferencias y cursos que generan opiniones y posibilidades de cuestionar y cuestionarse ideas y posiciones ante la sociedad.

Qué me aporta la comunidad de Página/12:

Participo de la comunidad Página/12, publicando a veces mis opiniones, reproduciendo por Facebook o reenviado por redes artículos. Algunas veces para provocar sanas discusiones con amigues derechosos o especialmente gorilas. Además en el Club de escritura he encontrado un grupo de compañeros que me hacen agradable compartir el espacio, con respeto y leyendo cosas muy bien escritas.

Por qué considero que es importante la “otra mirada”:

Otras miradas, hay muchas, sobre todo en esta época de noticias tiradas a las redes sin “anestesia” y reproducidas sin cuidado, pero en el caso de Página/12 significa encontrar la noticia tratada con respeto y sobre la base de fuentes que la respaldan, aunque a veces no coincida. Por supuesto compitiendo con desventaja frente a los medios concentrados. Pero…el desafío vale la pena.

Qué iniciativas propondría para el futuro del diario y de la comunidad de [email protected]:

Me interesó especialmente el curso de ELAG.