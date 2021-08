Enrique Chalar, conocido como Pil Trafa, líder de Los Violadores y uno de los máximos referentes del punk en Argentina y toda Latinoamérica murió a los 62 años en Lima, Perú, donde se había radicado hace unos años junto con su banda Pilsen. Fue justamente su banda la que dio a conocer la noticia por redes sociales.

"Con profundo dolor lamentamos comunicar el fallecimiento de nuestro querido líder, Enrique Chalar. Pil nos dejó físicamente esta tarde de manera repentina en su casa de Lima, Perú, a raíz de un paro cardiorrespiratorio, a los 62 años. Nos deja un guerrero, un pionero del punk y underground latinoamericano, letrista iluminado, portavoz de toda una generación, peleador e incansable capitán de mil batallas.

No hay palabras que alcancen para expresar nuestro pesar. Acompañamos especialmente a su mujer y a su hijo en este momento y abrazamos a todos sus seguidores que tanto significaron siempre para Pil.

Pil Chalar 1959 – 2021 a la eternidad".

Expreso Imaginario, la estación inicial

Enrique Héctor Chalar había nacido el 1 de febrero de 1959 en Villa Urquiza. Pasó su adolescencia en dictadura influido por Luis Alberto Spinetta y Deep Purple hasta que, como él mismo contó, se chocó con un número de la revista El Expreso Imaginario dedicado al punk inglés que le abrió una nueva perspectiva. El centro de la cobertura eran los Sex Pistols y sus letras que se burlaban nada menos que de la reina. Pero lo que más lo atrajo fue otro detalle: se jactaban de no tener un conocimiento previo sobre música.

"Me acuerdo que El Expreso Imaginario decía que eran una basura, lo peor, que eran para dárselo al árbitro. Yo no nací músico, nadie en mi familia toca, y vi una oportunidad en el punk para los que no estudiamos música. Porque en aquella época era todo jazz rock y sinfónico, todo virtuoso, todo prolijo. Yo necesitaba otra cosa", contó Pil Trafa cuando ya se había transformado en referente.

El nacimiento de Los Violadores

En 1980, Chalar se da a conocer con el sobrenombre de "Pil Trafa", derivación de "piltrafa"; debido a su extrema delgadez. También porque usaba camisetas con el logotipo de Public Image Limited; la banda del vocalista Johnny Rotten, tras la separación de los Sex Pistols.



En 1981 se convirtió en la voz de Los Violadores. Su disco homónimo editado en 1983 es considerado uno de los álbumes clave en el rock argentino en general y de la década del 80 y el regreso de la democracia en particular.

A la hora de hacer un balance sobre sus bandas, Pil Trafa no tenía dudas: "Los Violadores son incomparables. Son, por lejos, la mejor banda punk rock argentina. Parece poco humilde lo que digo, pero se me infla el pecho. No se puede comparar con ninguna otra banda, porque apareció en el momento y en el lugar indicados."

Tras la primera separación de Los Violadores, Pil Trafa formó Pilsen en 1992, con quienes editó Bajo otra bandera (1993) y Bestiario (1994). Los Violadores volvieron a reunirse en 2018 con un fallido recital en el teatro Gran Rex.



22 discos y un libro

Formando parte de Los Violadores, de Pilsen o como solista publicó 22 discos, y también escribió un libro junto a Juan Carlos Kreimer, el principal especialista en punk de la Argentina. Su título lo sintetiza, Más allá del bien y del punk. “No es un libro de música en sí, sino que va por el lado de un situacionismo, porque el punk es algo social, relacionado con un montón de aristas. Es mi biografía, sí, pero muy metida en el contexto social y político del país. También hay visiones del mundo globalizado y un trabajo interesante sobre la estructura de la industria musical”, lo definió Pil Trafa para Página/12.



"Nunca me preocupó lo que digan --explicaba Pil Trafa sobre su trayectoria--, si no, no hubiera empezado una carrera con un grupo que se llame Los Violadores y que hiciera temas como 'Represión'. Nunca me importó lo que piensa el público ni los músicos. Yo me siento bien con un proyecto, y puedo sentirme así tocando en un estadio o en un pub pequeño. No pido ser una persona popular, no me interesa. Eso es para las celebridades de la televisión, o para otros músicos, no para mí."



Noticia en desarrollo.