El presidente Alberto Fernández encabezó este mediodía la presentación de la segunda edición del programa Previaje 2021-2022 desde la provincia de Misiones. "La pandemia tuvo dos grandes víctimas, la gastronomía y el turismo, que tienen un común denominador, el turismo. El mundo cerró el turismo y se cayeron empresas", señaló. "Quiero que todos sepan que pensamos en cómo devolver el kiosco al kiosquero que lo perdió, el bar al dueño del bar que lo cerró, el restaurante al señor que lo cerró, que vuelvan a trabajar los mozos", añadió. Y aseguró que "el tiempo más ingrato de la pandemia ha terminado con la vacunación".

La presentación tuvo lugar en Puerto Iguazú. Fernández recordó que la ciudad misionera "era un punto de llegada en un momento en que el mundo se había cerrado" y que "muchos argentinos entraban por Iguazú y cruzaban desde Brasil".

Medidas del Estado en la pandemia

El jefe de Estado comparó los primeros momentos de la pandemia con el presente. "Me decían que la gente debía circular, por la libertad, que tenía derecho a lastimarse, pero el problema era un virus contagioso y sin vacunas"; mientras que ahora "llegaron las vacunas, comenzamos a vacunar y no dejamos de prestar atención a los que padecían más". En ese sentido, ponderó los instrumentos que se pusieron en marcha: "Creamos los ATP y dimos créditos, en muchos barcitos había informalidad y no llegaba la ayuda y creamos el IFE para los trabajadores informales".

Fernández admitió que "la pandemia se prolongó y muchos cerraron sus bares y tenemos eso muy presente" y que con el Previaje "pensamos en cómo devolver el kiosco al kiosquero que lo perdió, el bar al dueño del bar que lo cerró, el restaurante al señor que lo cerró, que vuelvan a trabajar los mozos".

La vacunación y el turismo

Afirmó que ahora "con la vacunación llega la inmunidad y así recobramos la normalidad, reencontrarnos con nuestros afectos, ir a al teatro, al cine, al fútbol, tener el sentido que siempre quisimos que tuviera nuestra vida", y agregó que "el turismo tiene que ver con eso". Graficó: "Fabiola estuvo en este parque hace un tiempo y me hablaba maravillas de las Cataratas, las veo y me doy cuenta que este es un lugar privilegiado".

De cara al futuro, manifestó: "Queremos disfrutar el verano como corresponde, porque la puerta de salida está cerca con la vacunación. Quiero que se pueda disfrutar de todos los puntos turísticos de la Argentina, incluso de mi ciudad de Buenos Aires. Que vayan a Tandil, a los glaciares, al Fitz Roy". Destacó que "hay mucho para ofertar y tenemos que encender esa máquina".



Cerró con la idea de que "este es un paso que damos para que la gente disfrute de nuestra tierra. Sé que la gente lo ha pasado mal y vamos a estar con aquellos que se cayeron". Consideró que "esta no es la vida que soñamos, hay una vida en la que abrazamos y cantamos" y que "en ese reencuentro están el amor, el compromiso, la solidaridad".



El gobernador de Misiones, Oscar Herrera Ahuad, recordó que el Puerto Iguazú fue uno de los destinos más elegidos en el Previaje 1 y que “el pueblo tiene gran esperanza por la reactivación en tiempos complejos para el turismo”. “Reactivamos la zona más afectada por la pandemia en la provincia”, sostuvo, y manifestó: “Tenemos esperanzas en que podamos contribuir con muchas ideas”.



Recordó que 40 mil personas pasaron por Puerto Iguazú cuando era el único paso fronterizo abierto y que se pudo mantener el estatus epidemiológico. Herrera Ahuad dijo además que “son tiempos difíciles para todos" y agradeció al Presidente "por el esfuerzo".

La problemática ambiental

El Presidente apuntó a la cuestión ambiental. "Acá están los pulmones del mundo, y hay que cuidarlos, me pregunto cuánto tuvo que ver la deforestación del Amazonas en la bajante del Paraná, con el cambio en el régimen de lluvias por la deforestación. La bajante termina afectando hasta el funcionamiento de la Central Atómica de Atucha".

Además, revalorizó la política ambiental de Misiones: "Hay que reconocerle a Misiones que tengamos un mejor aire para respirar". Añadió que "a veces el cambio climático favorece el fuego, pero a veces hay fuego por un inconsciente que prende una llama. Los que prenden fuego acá degradan el ambiente que todos necesitamos".

Cómo es el programa Previaje

El Previaje 2021-2022 servirá para "la compra anticipada de servicios turísticos nacionales mediante la devolución de créditos por el 50 por ciento del gasto". El programa tiene como objetivo "fomentar el consumo y la demanda internos y dinamizar la cadena turística en todo el país".

"Los créditos, que podrán utilizarse desde noviembre de este año hasta diciembre de 2022, incluirán la devolución por la mitad de los gastos realizados en agencias de viaje, alojamientos, transporte, y otros servicios turísticos como centros de ski, bodegas y espectáculos artísticos, además del alquiler de vehículos", puntualizó el Gobierno.

En ese marco, precisó que el período para hacer las compras anticipadas se inicia este mes y se extenderá hasta diciembre de 2021. En su primera edición, la iniciativa "inyectó 15 mil millones de pesos en el sector y benefició a 600 mil turistas, incluyendo la prestación de más de 13 mil centros turísticos y 100 mil comercios".