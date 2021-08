El actor Diego Alonso celebró el estreno de la segunda temporada de "Ser esencial", que llega hoy a las 15 a la TV Pública, y tras el desembarco de la serie argentina Okupas en la Netflix, aseguró que "21 años después, hay gente que todavía no la entendió". "Muchos me decían 'muestran a los marginales', pero la de Okupas no es una historia de marginales si no de cuatro soledades que se reúnen, que vienen de familias rotas y arman su propia familia", señaló.