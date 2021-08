El calendario de Casa Rosada tenía planificado una semana de buenas noticias. El diseño preveía destinar toda la energía a poner en valor una catarata de medidas socioeconómicas previo a la veda de actos de Gobierno en campaña, que comenzará a regir el próximo jueves. Contra todos los planes, la polémica en torno a la reunión social en Olivos durante la cuarentena copó la agenda y desvió los planes. "No podemos perder el rumbo", señalan en el oficialismo y lamentan que el "error" presidencial haya sido "un gol en contra". Para recuperar terreno, se definió una estrategia de dos pasos: el pedido de disculpas de Alberto Fernández en Olavarría y sacar a la cancha a los funcionarios de primera línea para volver a centrar el debate en la agenda de gestión. Así, el Frente de Todos busca concentrar toda su energía en una serie de actividades como el lanzamiento del Previaje anunciado ayer, una jornada de entrega de viviendas en Avellaneda y una acto que tendrá como protagonista al Presidente mañana en La Matanza. En los últimas días, se especuló con la presencia de Cristina Fernández de Kirchner en un distrito electoral clave. Fuentes cercanas de la vicepresidenta le confirmaron a Página/12 que no participará del evento. Más allá del enojo que manifestaron algunos referentes del kirchnerismo por el festejo de cumpleaños en la quinta presidencial, desde el Instituto Patria aseguran que ese no es el motivo de su ausencia.

"Una foto no puede tapar el esfuerzo que se hizo para cuidar la vida de los argentinos". Esa fue la bajada de línea del Gobierno para esquivar los dardos de la oposición. En el oficialismo insisten en admitir el error, pero resaltan que hay una utilización de los dirigentes que denostaron las medidas sanitarias. "Muchos se rasgan las vestiduras pero violaron ostensiblemente la cuarentena”, enfatizó la ministra de Seguridad, Sabina Frederic. "No acompañaron una sola medida y judicializaron la pandemia", agregó el flamante ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta. El espíritu lo definió la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca, en una frase: "El Presidente reconoció el error y hay que dar vuelta la página".

Para intentar cerrar el capítulo el Gobierno buscará instalar los temas de agenda programados. La primera cita del Presidente para este fin de semana fue el lanzamiento de la segunda edición del programa Previaje. Desde el Parque Nacional Iguazú, Misiones, Fernández anunció los beneficios que se otorgarán nuevamente a la actividad turística para impulsar la demanda interna y dinamizar la economía. "El tiempo más ingrato de la pandemia ha terminado", aseguró y exhortó a "volver a encender la máquina del turismo". En el Gobierno entienden que es clave estimular a uno de los sectores más afectados por la pandemia y dinamizar una economía que viene con un crecimiento heterogéneo.

Una de las jornadas más importantes que tendrá el Presidente en la semana que inicia será la visita a La Matanza, el bastión electoral del Frente de Todos. Ahí, en González Catán, destacará la creación del Centro Universitario de la Innovación, un establecimiento en donde se cursarán carreras de distintas universidades nacionales como la UBA y la UTN, con propuestas de desarrollo tecnológico. Fernández estará acompañado por el gobernador Axel Kicillof, la vicegobernadora Verónica Magario, el intendente Fernando Espinoza y los precandidatos a diputados Victoria Tolosa Paz y Daniel Gollan. En los últimos días, se especuló con la presencia de Cristina Kirchner. Sin embargo, tras la polémica en torno a la reunión social en Olivos su visita fue puesta en duda. Más aún después del enojo que manifestó el senador Oscar Parrilli con el entorno presidencial. “Hay que hacer un llamado de atención a los que están al lado del Presidente para no cometer estos errores”, expresó. Fuentes cercanas a la vicepresidenta le confirmaron a este medio que no concurrirá al acto, aunque aclararon que su visita nunca estuvo prevista.

Para el martes la agenda tiene previsto un acto en el municipio de Avellaneda. Junto al ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi anunciarán el Plan Hábitat Integran Isla Maciel y entregarán la vivienda número 20 mil construida desde el inicio de la gestión. El objetivo del Gobierno es poder entregar a fin de año la número 30 mil, en paralelo a las 100 mil que están en ejecución. Asimismo, el Presidente también será recibido en San Martín por el intendente Fernando Moreira, en donde encabezará un acto homenaje a José de San Martín, por un nuevo aniversario de su fallecimiento el 17 de agosto de 1850.

Estas actividades serán una continuación de un "shock de anuncios" que comenzaron la semana pasada: el programa "Te Sumo" para estimular el empleo joven, la ampliación del Ahora12 con cuotas de 24 y 30 meses, las Becas Progresar, diversos programas de estímulo a la Cultura y el plan Argentina Programa para capacitar a jóvenes y brindarles subsidios para que puedan acceder a una computadora.