Quizá por desidia, mala comunicación, o para no levantar aún más críticas de las que recibió, la reforma de la Constitución de Salta y la elección de los 60 convencionales constituyentes que trabajarán en los puntos que marca el proyecto que envió el Ejecutivo y que aprobó la Legislatura, fue un tema que no se instaló en la sociedad. De hecho, más de una encuesta destacó que la gran mayoría del electorado salteño no sabía de qué se trata y qué se reformará.

Eso de alguna manera se vio reflejado en los resultados de las elecciones de este domingo, en las que la mayor de las veces los frentes o partidos ganadores en las demás categorías, terminaron imponiendo también sus candidatos a convencionales.

Fueron algunos pocos los casos en los que la figura que encabezaba esa lista revirtió el voto, como, por ejemplo, en el departamento San Martín, donde la UCR terminó segunda en la disputa a ocupar una de las tres bancas de diputados, pero en cuanto a los convencionales, el radicalismo culminó primero gracias al empuje que le dio el intendente de Tartagal, Mario Mimessi.

Como en la general, el triunfador a través de sus dos frentes, fue el oficialismo provincial, que se quedó con 38 de los 60 lugares en juego. Mientras que entre el Frente de Todos, Salta para Todos y el Frente Grande, alcanzaron 11 escaños, y Juntos por el Cambio, otros cinco.

Así las cosas, estos fueron los elegidos para, en no más de dos meses, comenzar a sesionar, y a fin de año sancionar la nueva Constitución provincial.

En la ciudad Capital, arrastrados por el triunfo de su principal figura, el electo senador Emiliano Durand, en la categoría convencional constituyente y con el senador Guillermo Durand Cornejo a la cabeza, Unidos por Salta obtuvo el 31,78% de los votos, apenas un punto por debajo de Emiliano Durand.

Los 76.953 sufragios obtenidos le permitieron obtener siete de las 19 bancas en disputa en la capital salteña. Además de Durand Cornejo, serán convencionales el ministro de Gobierno, Ricardo Villada, María Matilde López Morillo, María Garros Martínez, Alberto Castillo, la diputada Laura Cartuccia, y Gerónimo Amado.

También repitiendo lo sucedido en la pelea por la senaduría, Juntos por el Cambio quedó segundo, con el 16,49%, y logró cuatro bancas a pesar de haber llevado nombres poco conocidos: Fernando Lardies, María Dolores Pistone, el diputado provincial Julio Moreno y María del Valle García Gambetta.

Pero la excepción que confirma la regla es la del Frente de Todos, que obtuvo un cuarto lugar con su candidata a senadora Pamela Ares (9,17), dos puntos por debajo de Matías Posadas, de Gana Salta, y sin embargo, en la categoría Convencionales, con Sonia Escudero a la cabeza, obtuvo casi 3.000 votos más y se ubicó tercera, con el 10,50%. Ese resultado permitiótambién el ingreso del ex diputado Guillermo Martinelli.

Justamente, quien cayó al cuarto puesto fue Gana Salta, que con el vicegobenador Antonio Marocco como estandarte, cosechó solo el 9,7%. No obstante ello, Pamela Calletti también logró colarse por poco.

Las restantes cuatro bancas que se disputaron en Capital se distribuyeron entre Patricia Pomares, de Salta Independiente; la diputada nacional Lía Verónica Caliva, por Salta para Todos; María Tusnelda Castañares (UCR) y Daniela Planes (Frente de Izquierda y de Trabajadores).

En el interior

En los restantes departamentos de la provincia se repartían 41 bancas. De las cuales, en San Martín se elegían seis, y como ya se dijo, en esta categoría triunfó la UCR, aventajando por cuatro puntos a Gana Salta.

De esa manera, el radicalismo se quedó con tres lugares: el actual intendente de Tartagal, Mario Mimessi; Mirta Esther Miller y Matías Monteagudo. Gana Salta con dos: Edgar Domínguez y Ana Laura Córdoba. Y El Frente de todos metió al último a Aldo Ramón Hernández.

En Orán, donde se elegía la misma cantidad de convencionales, la cosa estuvo un poco más repartida y entraron cuatro fuerzas. El triunfador a nivel departamental, dando vuelta el resultado obtenido para diputados, fue Unidos por Salta, que relegó al segundo lugar a Gana Salta y se quedó con dos de los seis puestos, el actual diputado Baltasar Lara Gros, y Amelia Acosta.

Hugo Domínguez representará al otro frente oficialista, Gana Salta. Mientras que Laura Moyano será la representante del Frente de Todos; José Yampotis, ingresó por Juntos por el Cambio, y Luis Eduardo Fara, por Salta para Todos.

En Anta se impuso el actual intendente de Apolinario Saravia, Marcelo Moisés, y lo acompañará Mónica Millán, ambos por el PJ. Jorge Esquivel, de Identidad Salteña, ocupará la tercer banca que tendrá ese departamento.

En Metán también triunfó un intendente, José María Issa, que se quedó con el primer lugar con Gana Salta, y Emma Lanocci ingresará con él. Roberto Gramaglia, del PRS, obtuvo el segundo lugar y se quedó con una de las plazas.

En Cerrillos las dos bancas se las quedaron la intendenta Yolanda Vega (Gana Salta), y el concejal Justino Ustárez, del Frente de Todos. Por General Güemes se sumarán José Lazarte, de Gana Salta, y Ana Estela Geréz, de Primero Salta.

En Rivadavia las dos bancas quedaron para el senador Mashur Lapad (Gana Salta) y el intendente de Santa Victoria Este, Rojelio Nerón, que se presentó con el partido Frente Grande. En tanto que en Rosario de la Frontera Walter Martínez, de Unidos por Salta, y el senador Javier Mónico, del Frente de Todos, fueron los elegidos. En ese distrito, ganó llamativamente y retuvo su diputación, el ex policía, con varias causas en su haber, Gustavo Orozco.

Las dos bancas de Rosario de Lerma quedaron para Jorge Rodríguez, que integró la lista de Unidos por Salta, y Fabián Bruna, por el Frente de Todos.

Trece departamentos solo colocaban una banca en el órgano destinado a reformar la Constitución. En Cachi, revirtiendo el resultado de la senaduría, categoría en la que ganó Walter Wayar con Salta para Todos, Tito Filemón, del oficialista Gana Salta, se impuso como convencional.

En Cafayate la ex senadora radical, ahora en las filas del saencismo, Claudia Silvina Vargas, se quedó con la banca a través del Frente Unidos por Salta. En Chicoana, quedó para el intendente renovador Esteban Ivetich. Y en Guachipas ganó Diego Ontiveros, del frente opositor Salta para Todos.

Por Iruya el convencional elegido fue del Frente Unidos por Salta, Nelson Tacacho. Y uno de los batacazos de las elecciones lo dio el Frente de Todos en La Caldera, que dejó afuera al intendente y presidente del Foro de Intendentes, Daniel Moreno. La representante por ese departamento será Viviana Canchi.

En La Candelaria, Carlos Orella, de Gana Salta, se quedó con el triunfo. Y en La Poma, Juan Mamaní, del PJ, le arrebató la banca a la candidata de Memoria y Movilización, Brenda Velázquez, por apenas 9 votos.

En La Viña, el actual senador Jorge Soto, que encabezaba la lista de Gana Salta, aplastó a sus rivales con casi el 61% de los sufragios. En Los Andes, Tito Filimón Villegas, por Unidos por Salta, se impuso por 51 votos a Gerónimo Arjona, de la otra fuerza oficialista, Gana Salta.

El convencional de Molinos será Fernando Roberto Fabián, también por Gana Salta. El mismo espacio político se llevó la victoria en San Carlos, allí, Carlos Ernesto Ríos obtuvo el 61,39% de los votos.

Por último, una rareza, por Santa Victoria, el intendente del pueblo cabecera, Víctor Santos Quispe fue el único candidato, por lo que se llevó el 100% de los votos con la lista de Gana Salta.