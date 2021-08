Alberto Fernández encabezó junto a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y los principales funcionarios del Frente de Todos un plenario en La Plata en el que cada dirigente explicó lo hecho durante el Gobierno en este tiempo y recordó cómo dejó el país Mauricio Macri con la intención de convencer a los electores de renovar con el voto la confianza en el espacio. "Fue un grupo de ladrones de guante blanco", definió el Presidente al Gobierno que lo antecedió luego de repasar cada una de las medidas que tomó durante su gobierno. "Hago este recuento para que no sientan que la pandemia nos dejó paralizados. La pandemia nos hizo atajar un montón de penales, pero después hicimos un montón de goles", sostuvo el primer mandatario.

El Presidente empezó su discurso con una anécdota que le tocó vivir en Chile. Contó que estaba en el país trasandino y como todo le parecía muy caro se compró un paquete de galletitas. No las consumió cuando leyó en la etiqueta cómo estaban hechas. "Cuando llegué al Gobierno me di cuenta de que había una compañera que tenía un proyecto para contarle al consumidor qué estaba consumiendo. Me preguntaba qué pasaría si cuando cada argentino vaya a votar hubiera una etiqueta que dijera qué contiene cada candidato", dijo Fernández.

E imaginó cómo sería la descripción de lo que contienen los candidatos del macrismo. "El de Juntos por el Cambio diría `Somos republicanos", pero después diría que contiene un gobierno con una mesa judicial, que endeudó al país, que despreciaba la educación y la salud pública; ese envase diría también todo lo que finalmente no pasó: que la deuda que tomaron no se convirtió en puentes ni hospitales. Ese envase diría que contiene a un Presidente que blanqueó la plata que su familia tenía en el exterior y favoreció a sus amigos con el negocio de los Parques Eólicos y sus primos con el negocio de las autopistas, que contrabandeó armas a Bolivia", señaló.

La canción que compuso Fernández

Luego, el Presidente dijo: "Los medios están muy enojados conmigo, en este tiempo hice una canción. El estribillo dice "Si me pierdo/ me encuentro/ si me caigo/ me levanto, el secreto en esta vida es seguir cantando".

"¿Quieren que les cuente un secreto? Mi mayor orgullo es venir a terminar lo que empezó Néstor y siguió Cristina", dijo Fernández. Y les pidió a los dirigentes que no vayan a pedir el voto con dudas. "Quiero pedirles que no vayamos con dudas, la pandemia fue un gran obstáculo, pero fue enorme la cantidad de medidas que tomamos", dijo. Las repasó y comparó lo hecho en pandemia con el gobierno anterior. "Fue un grupo de ladrones de guante blanco. La pandemia nos dejó paralizados. Nos hizo atajar un montón de penales, pero después hicimos un montón de goles".

"Está ahí nomás la puerta de salida de la pandemia. Pero la vida que queremos no es la que nos precedió. Algunos pícaros disfrutaron y millones sufrieron. Queremos una vida democrática donde todos se expresen. Ya no hay ningún espía recorriendo tribunales. Lo que más nos importa es que la Argentina produzca y crezca, que la educación y la salud sea importante porque eso nos hizo grandes en el mundo", finalizó el mandatario.

Lo precedió en el uso de la palabra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

"Tenemos que imaginar la vida que queremos porque la vamos a volver a tener. Porque cuando un gobierno se compromete con el bienestar de su pueblo les juro que es posible remontar las más profundas crisis y emerger. Lo hicimos desde el año 2003", dijo. Y agregó que "para recuperar la vida que queremos tenemos que tener en la Casa Rosada a hombres y mujeres capaces de soportar las más grandes presiones. No es gratis para nadie, pero les aseguro que a los dirigentes que pusimos todo lo que podíamos dar nos cobraron muy caro".

A su turno, el gobernador boaerense Axel Kicillof: dijo que "vamos a convocar a nuestro pueblo a que nos ayude a conseguir una mayoría en el Senado de la provincia porque terminada la pandemia viene la reconstrucción y nos vamos a dedicarnos a las transformaciones estructurales. Con nuestra campaña de vacunación pasamos a una nueva etapa. Le pido a la fuerza viva del Frente de Todos que con distanciamiento vaya pueblo por pueblo a contarle a la gente que va a terminar la pandemia y tenemos que llevar adelante la reconstrucción de la provincia".

Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados, hizo un repaso de lo hecho por la gestión del Frente de todos en material legislativa y señaló:

"No se vota un meme con una peluquita de color, sino quiénes se van a sentar en el Congreso para discutir el futuro de la Argentina".

Y Máximo Kirchner, jefe de bloque del Frente de Todos, afirmó que "lo que se pone en juego es la representación de los intereses de la sociedad".

"A nuestra sociedad se la busca engañar tratando de que está elección se transforme en una mesa disputa de poder y en una competencia de vanidades. La política tiene vanidades pero eso es transversal a todas las fuerzas. Buscan agitar el cansancio lógico de nuestra sociedad escondiendo lo que se debate en está elección", dijo. "Ayer nomás ellos apoyaron, trabajaron y descargaron sobre las espaldas de los argentinos y argentinas brutales tarifazos que se fueron comiendo el salario de los trabajadores y trabajadoras, generando una contracción de la economía tremenda, que implicó perdida de empleo y sus consecuencias. La gente tiene muy fresco cómo es la historia", afirmó.





El discurso completo del acto