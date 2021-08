La exgobernadora bonaerense y actual candidata por la ciudad de Buenos Aires María Eugenia Vidal fue duramente criticada luego de compartir un video en sus redes donde se la veía recibir un chaleco del SAME utilizado en la tragedia de Once a modo de obsequio. El gesto fue tildado por algunos familiares de las víctimas como “oportunismo político”. Criticaron particularmente que Vidal hiciera “campaña con nuestros muertos”.

“Beto me regaló el chaleco que usó en la Tragedia de Once. Muchos héroes no llevan capa. Vos, más que un amigo, sos ese héroe para mí”, fue el tuit que publicó la exgobernadora, el jueves por la mañana, y despertó la ola de críticas.

En el video se lo escucha decir a Alberto Crescenti, director del SAME: “Esto no lo toqué desde que terminó Once”, mientras muestra el chaleco que llevaba puesto cuando debió socorrer a las víctimas que quedaron atrapadas en los vagones del Tren Sarmiento. “Me voy a poner a llorar”, contestó Vidal al recibir el presente.

Enseguida llegaron las respuestas. “Como familiar directo de la Tragedia de Once repudio en mí nombre el show del chaleco montado por el Doctor Crescenti y la candidata María Eugenia Vidal por seguir haciendo campaña con nuestros muertos. No doy RT a dicho video porque me revuelve el estómago”, escribió un usuario llamado Fernando.

“Mi solidaridad 100% -escribió otro usuario- Repudio total a ese despreciable show. Crescenti, una pena te dejes manchar por esa lacra”.

“En una muestra más q confirma lo bajo q se puede caer, @mariuvidal le agradece al Dr. Crescenti el chaleco q usó en la tragedia de Once. Mal por Crescenti y peor por Vidal, haciendo campaña con ese drama. Estará averiguando si hay chaleco por lo de Iron Mountain?”, compartió el usuario @sanzio_rafa.

Otra usuaria le recoró a Vidal su responsabilidad en la muerte de los docentes Sandra y Rubén.

“Vidal busca votos con la tragedia de Once cuando carga con la responsabilidad política del asesinato laboral de Sandra y Rubén y de la represión en el Borda. Juntos por el cambio siempre prioriza los negocios privados por sobre la educación y la salud pública”, escribió Abigail Araujo.