El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, dijo en conferencia de prensa que va a elevar al Consejo Federal de Educación una propuesta para que la presencialidad en las aulas sea mayor y se acerque a ser plena. "Vamos a pedir cambios en los protocolos de cuidados en las escuelas partiendo de la base de que hay menos casos, vacunamos más, pero sabiendo que los niños se contagian y contagian", dijo. El cambio central que van a proponer es que la distancia interpersonal entre los alumnos pase de ser ideal a admisible. Y quieren que la distancia admisible sea de 90 centímetros en los casos en que los establecimientos escolares lo permitan.

"En algunas escuelas que presenten dificultad para mantener los 90 centímetros veremos qué medidas adicionales tomamos para cuidar a los chicos, que es lo que siempre hicimos", dijo el mandatario provincial.

"El tapabocas, la ventilación y el distanciamiento en las aulas tienen que seguir existiendo. Pero vamos a elevar la propuesta al Consejo Federal de Educación para que el nuevo criterio sea la distancia admisible de 90 centímetros. Si se aprueba la propuesta, lo haríamos de manera inmediata", dijo Kicillof.



El gobernador aclaró que la aplicación de los cambios, de ser aprobados, dependerán del tamaño de las aulas y la dimensión de los cursos.

La provincia no vacuna lento

"No es necesario explicar la diferencia de la extensión entre la Ciudad y la provincia de Buenos Aires. No aplicamos la vacuna lento: sencillamente no las aplicamos en el día porque cuando recibimos las vacunas damos turnos. Una parte de la vacunación se hace en la modalidad `vacuna libre´. Y hay 150.000 vacunas en proceso de ser distribuidas", dijo el gobernador bonaerense.

Y agregó: "No es tan difícil de entender. Venimos aplicando 150.000 vacunas por día. Y los turnos no se pueden dar de hoy para mañana. Hay una peculiaridad de CABA que es inexplicable: hay más vacunas aplicadas que distribuidas. Yo tengo una respuesta, pero lo dejo como un acertijo. Salvo que ocurra un milagro, la clave está en el asterisco del Monitor de Vacunación. Que los genios de la vacunación se pregunten por qué pasan estas cosas". Así, el mandatario provincial dejó planteado un enigma que más temprano que tarde será resuelto.

La variante delta

"Hemos detectado a una persona contagiada con la variante delate que no viajó al exterior. Es bonaerense, trabaja en la Ciudad de Buenos Aires y se contagió ahí", dijo el gobernador en línea con lo que había planteado el ministro de Salud Nicolás Kreplak al comienzo de la conferencia de prensa.



La fiesta de Carrió

El jefe de Gabinete, Carlos Bianco, dijo que estaba prohibido en la provincia de Buenos Aires (en los municipios que estaban con DISPO) hacer reuniones de más de 20 personas cuando la líder de la Coalición Cívica decidió hacer una mega fiesta para 70 personas. Sostuvo que el intendente ya se pronunció al respecto y que se infringieron los decretos y las resoluciones que estaban vigentes a la fecha.

"No está comprobado que el sombrero mexicano proteja contra el coronavirus", ironizó Bianco sobre las fotos que se vieron del encuentro, que no fue tan cuidado como se sostuvo desde el comunicado del partido.

Y recordó otros casos de incumplimiento a las normas de integrantes de Juntos por el Cambio. "Recuerdo una reunión de la precandidata a diputada nacional María Eugenia Vidal con el diputado Alek Campbell en la que ella se contagió (por el que está denunciada) y el caso del expresidente Mauricio Macri, quien incumplió las reglas en dos ocasiones: una reunión y un viaje a Europa habiendo sido contacto estrecho de una persona contagiada".

"Nosotros no vamos a hacer una denuncia porque el decreto que establece las multas es de enero de este año y no lo podemos aplicar de modo retroactivo", dijo.

Y finalizó Bianco: "Escuché que la diputada Carrió decir que se quiere ir del país. No hace falta que se vaya del mejor país del mundo, de la mejor provincia del mundo: alcanza con que pida perdón como hizo el Presidente", finalizó.