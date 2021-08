Este jueves a las 17 horas comenzará una nueva edición del Festival Académico de Cine Universitario Internacional (Faciuni), en el que figuras del cine de diferentes países de Latinoamérica brindarán una serie de charlas temáticas. Faciuni Fest es un programa que reconoce la labor y el talento de cineastas y estudiantes de cine latinoamericanos con el fin de impulsar el desarrollo de nuevos talentos y realizadores. Transcurre en nueve países, donde se presentan cortometrajes realizados por estudiantes, y con charlas presenciales de personalidades del cine latinoamericano que compartirán experiencias de creación y trabajo vía streaming. Presentado por DirecTV, cuenta con la colaboración de poderosos aliados que ayudan a impulsar y establecer un compromiso con la industria cinematográfica. Se pueden inscribir gratuitamente en faciuni.com.

Este festival virtual de cine que busca promover la integración académica internacional y visibilizar y premiar el trabajo que realiza la nueva generación de cineastas, los conectará con profesionales latinoamericanos, quienes, además de compartir sus experiencias, reflexionarán acerca de los temas que marcan hoy la agenda de la actividad audiovisual; particularmente se hablará sobre la oportunidad de cambio que se vive a partir de la digitalización surgida debido a la nueva realidad.

Paula Bukowinski, Manager de Citizenship y Sustainability para DirectTV y SKY Latin America comenta: “En este nuevo escenario marcado por los grandes desafíos que presenta el contexto actual, hoy tenemos la oportunidad de volver a comenzar y hacer un reset. Volvemos al set. Volvemos a empezar. Volver al set de filmación, y resurgir con mayor fuerza y con una mirada renovada, la producción audiovisual que nos regala experiencias inolvidables”.

El festival, que estará moderado por el actor chileno Néstor Cantillana, abordará diferentes temáticas como las nuevas formas de producción y realización cinematográfica, el proceso creativo, la planificación de una película y los desafíos actuales, entre otros. Se desarrollarán cuatro conversatorios con destacadas personalidades del cine de América latina. Uno de ellos se titula "¿Cuántas veces aprendemos a ver cine?", y será dirigido por Lucio Mauro Filho, de Brasil y Jhonny Hendrix Hinestroza, de Colombia. El segundo es "¿Cuál es la materia prima del cine?", y estará a cargo de Alfredo León León, de Ecuador, y Maite Alberdi, de Chile. El tercero es bien rioplatense: "Valor y costo: elige tu propia aventura", liderado por Axel Kuschevatzky (por Argentina) y Natalia Oreiro (por Uruguay). El cuarto y último conversatorio será "Cine y públicos modelos de distribución", desarrollado por Claudia Sparrow, de Perú; Juan Manuel Domínguez y Alejandro De Grazia, de Argentina.

Todos los conversatorios y mesas podrán verse con subtítulos en español, inglés y portugués a través de la página web de Faciuni a nivel mundial. Esta edición recorrerá nuevos formatos y realidades del cine y pasará por todas las instancias de la producción cinematográfica: desde la idea y su desarrollo, hasta la producción y distribución de una película. Vale mencionar que, a partir de este festival, se dará inicio a una nueva edición de Faciuni, en la cual los estudiantes de artes audiovisuales podrán enviar sus cortos para postular al programa de #FACIUNIBecas, hasta el 30 de diciembre del 2021.

En diálogo con Página/12 y otros medios de Argentina e internacionales, el productor Axel Kuschevatzky comentó: "Llevo varios años colaborando con Faciuni porque me gusta la idea dar herramientas a los cineastas latinoamericanos". También señaló que no es el único porque "a través de charlas, siendo jurado o participando ha habido gente muy interesante en las ediciones anteriores desde Fernando Meirelles, por dar un ejemplo, o Lucía Puenzo". El productor precisó que "muchísima gente colabora y es parte; esta vez hay otra gente como, por ejemplo, Maite Alberdi". Destacó que el colectivo de cineastas en Latinoamérica "no es gigantesco y hay bastante interacción. Me pasó de trabajar con los Larraín, los Larraín trabajaban con Lucía Puenzo, pero yo trabajaba con ella, y también trabajaron con Armando Bo, y yo le produje dos veces a Armando Bo". "Lo extiendo a España: en Iberoamérica hay cierto sentido de comunidad. En ese punto, para mí es muy interesante apoyar, acompañar justamente el crecimiento constante de cineastas de la región", planteó Kuschevatzky.

En relación a su conversatorio "Valor y costo", que dará el productor junto a Oreiro, Kuschevatzky precisó: "Llevo diez años trabajando con Natalia Oreiro. Para mí, Natalia es una productora no declarada porque es una persona que pone en movimiento los proyectos, los valida y muchas veces los proyectos tienen lugar o ventas internacionales porque está Natalia", la elogió. "Entonces, hablaremos de este proceso en común de construcción de las películas. Incluso es más amplio que eso y nos referiremos a nuestra propia experiencia trabajando juntos", adelantó. El productor se refirió también a que el público conoce a Natalia Oreiro como actriz, pero "no a esta persona que oficia como productora o generadora de los proyectos. Vamos a hablar un poco de todo eso, no sólo de cuestiones un poco más cercanas a un concepto de factura o más industrial de cómo se hace cine".

Kuschevatzky también cuenta cómo interviene un productor en el proceso creativo de un proyecto audiovisual. "La primera fantasía que tiene todo el mundo es que el productor es un señor con un habano, que tiene una secretaria de faldas cortas sentada en sus rodillas, y que tiene plata en el banco y con eso se hacen las películas", ironizó. Y luego aclaró: "Bueno, eso no es lo que hace un productor. Es una fantasía. Los productores somos, a veces, los que generamos los proyectos, otras veces los que logramos que los proyectos existan, y otras veces somos una parte fundamental de la concreción de un proyecto, pero siempre somos parte del proceso creativo", subrayó.

También explicó su modalidad de trabajo: "Yo trabajo con los directores y con los guionistas en todo el proceso creativo. No hay ningún director con el que yo haya trabajado con el que no hayamos tenido devoluciones. En algunos casos, es una idea mía que voy a buscar a alguien. Los productores somos tan autores como los guionistas y los directores de las películas. Lo que pasa es que existe esta vieja fantasía que equipara la creación cinematográfica a la escritura", cuestionó Kuschevatzky. "En todo caso, podés comparar la creación de una película a la fabricación de un libro, no a la escritura. Es decir, la obra final en un libro incluye la impresión, la encuadernación, la distribución, el diseño de interior, el diseño de tapa... Uno no lee literatura, uno lee un libro o lee una obra que tiene una forma física o una forma digital, pero que existen no solamente como un montón de palabras, una atrás de la otra. Cuando se equipara el hacer cine a la literatura es un error garrafal porque, en realidad, la equivalencia tiene que ver más con el libro objeto, por la cantidad de elementos que se tienen, que no dependen pura ni exclusivamente de la mirada de un narrador único", sostuvo Kuschevatzky.