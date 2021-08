El convulsionado mercado del fútbol europeo parece que tenía una bomba reservada para sus últimos días. Como si el pase de Lionel Messi al Paris Saint Germain no fuera lo suficientemente sorpresivo, ahora la prensa italiana asegura que Cristiano Ronaldo se marchará al Manchester City, lo que significaría un auténtico impacto para la ventana de pases que cierra el 31 de agosto.

De acuerdo a lo publicado por la prensa italiana, el acuerdo entre Cristiano Ronaldo y el Manchester City ya está sellado, después de que el agente del jugador, Jorge Mendes, llegara el miércoles a Inglaterra. Sólo restaría que el City y la Juventus se pongan de acuerdo en el jugador que iría en parte de pago, que se especula que sería Raheem Sterling o el brasileño Gabriel Jesus.

La intensión de Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, era contar con Harry Kane, goleador del Tottenham, para actuar como centrodelantero. Sin embargo, el delantero inglés ya confirmó que seguirá con los Spurs, por lo que las posibilidades en el mercado, a cinco días del cierre, no son demasiadas.

En ese contexto apareció la posibilidad de Cristiano Ronaldo, que no está muy conforme en la Juventus y no vería con malos ojos regresar a Inglaterra. El portugués tiene en claro que con la Juve no tiene demasiadas posibilidades de ganar la Champions, donde sufrió prematuras eliminaciones en las dos temporadas pasadas. Por el contrario, el City tiene un respaldo importante y mucha más competencia interna, ya que la Premier League cuenta con cinco o seis conjuntos con chances de salir campeón.

Ante ese panorama, sólo resta un punto para el acuerdo, pero no se trata de un detalle menor: el futbolista que pase del City a la Juventus. Y ahí las primeras versiones apuntan a Sterling, un extremo al que Guardiola siempre valoró mucho, y a Gabriel Jesus, el brasileño que más se asemeja a un centrodelantero tradicional. Habrá que ver si el DT está español está dispuesto a resignar a uno de ellos para la llegada del astro portugués, que ya tiene 36 años y parece haber dejado atrás el mejor momento de su carrera.