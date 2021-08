Let it Be, el último registro discográfico de The Beatles, tendrá una edición especial en formato de box set con nuevas mezclas, grabaciones inéditas y registros de aquel show histórico de despedida desde la terraza de Apple Corps, y un libro oficial que repasa la génesis y la intimidad de aquellas sesiones a través de los diálogos de sus protagonistas.

El disco fue remezclado por Giles Martin con el ingeniero Sam Okell, utilizando la versión producida como guía en el álbum de Phil Spector y retomando las grabaciones originales de los estudios Twickenham, en el estudio de Apple y en su terraza de enero de 1969.

El lanzamiento, del que ya se pueden escuchar tres adelantos en plataformas digitales -"Let It Be (Giles Martin Mix)", "Don’t Let Me Down (First Rooftop Performance)" y "For You Blue (Glyn Johns Mix)"-, está fechado oficialmente para el 15 de octubre, tras cumplirse 51 años desde su estreno en mayo de 1970. El propio Paul McCartney, quien contó más de una vez que no había quedado conforme con la mezcla del productor Phil Spector, viene trabajando desde hace algunos años sobre la revisión de aquellas cintas grabadas en los Apple Studios.



Los box set se pondrán a la venta tanto en formato vinilo (cuatro LP más un EP) o CD (cinco discos más un Blu-ray). Estas ediciones incluyen, entre otros detalles, un libro con fotografías, 27 grabaciones hasta ahora inéditas y 14 canciones de Get Back en estéreo, mezcladas originalmente por Glyn Johns en 1969. También saldrán a la venta las versiones en formato de singles, en CD simple y doble y vinilo.



En paralelo, saldrá a la venta tres días antes el libro The Beatles: Get Back, donde se relata en 240 páginas la génesis del álbum a partir de 120 horas de grabación de las sesiones en estudio del grupo y la recopilación de centenares de fotos inéditas, entre ellas las tomadas por Ethan Russell y Linda McCartney.



En la obra, que abre con un prefacio del director Peter Jackson y una introducción del novelista Hanif Kureishi, cuenta con la transcripción de las conversaciones originales entre John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr que mantuvieron durante tres semanas en el estudio y que culminaron con el famoso concierto de la terraza. Se trata de un acompañamiento especial para el documental de tres episodios The Beatles. Get Back realizado por Peter Jackson, que estará disponible en Disney+ en noviembre.