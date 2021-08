Victoria Tolosa Paz manifestó este sábado su "repudio absoluto" al atentado contra el dipitado provincial corentino Miguel Arias. "Me preocupa que no tenga dimensión mediática" en una provincia en la que "hace 20 años que gobierna el radicalismo", cuestionó. Además, dijo que el país "va a crecer" y criticó a Diego Santilli por no querer un debate.

En declaraciones a AM 750, la precandidata a diputada nacional por Buenos Aires del Frente de Todos aseguró que "hace falta un repudio contundente". También dijo que le gustaría ver al gobernador Gustavo Valdez, quien mañana va por su reelección, "al frente de la investigación".

"Espero que el PJ a nivel nacional acompañe la investigación. La violencia que se vive en Corrientes nos hace acordar a otros años. Si esto pasaba en Formosa, ¿qué se diría?", apuntó.

