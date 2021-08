Un jurado popular condenó en Río Negro a un hombre por el femicidio de la hija de tres años de su concubina, asesinato cometido en abril del año pasado en un campo cercano a la localidad de Los Menucos. La decisión recayó sobre Carlos Erbin, mientras que la madre de la niña, Valeria Miranda, también fue condenada por "abandono de persona seguido de muerte, agravado por el vínculo". Ahora, los dos deberán esperar a que, en una nueva audiencia, el juez Gastón Martín fije las penas correspondientes.

El hecho ocurrió el 7 de abril de 2020 cuando la niña murió abandonada y sola en la caja de una camioneta. De acuerdo a lo reconstruido en las investigaciones y a la acusación del Ministerio Público Fiscal (MPF), "para llegar a esa muerte, antes fue golpeada por el imputado con un rebenque que le generó un hematoma, le afectó la conciencia, le produjo una bronconeumonía, y sufrió una broncoaspiración". La condena sobre la madre de la niña, según la acusasión del MPF, fue por no haber impedido que el hombre la golpeara y no haberla auxiliado luego de que ocurriera.

"Ella sabía de la violencia, no procuró ayuda, no buscó atención médica, la nena era incapaz de valerse por sí misma. Las lesiones eran visibles y muchísimas, era algo que no se podía pasar por alto", mencionó la acusación. "La violencia física sobre la pequeña empezó cuando el hombre empezó a convivir con ellas, mínimo a partir de diciembre, 45 días previos a la muerte", explicó el equipo fiscal.



Para el MPF, "este hombre es violento y es violento contra las mujeres porque tiene antecedentes, además cuenta con una condena por haber atacado a una persona con un cuchillo". En los alegatos finales, la fiscalía, representada por Santiago Márquez Gauna, Andrés Nelli y Georgina Amaro, y la querella, a cargo de los abogados Marcelo Hertzriken Velasco y Joaquín Hertzriken Catena, habían pedido la condena sobre el hombre por el femicidio y sobre la mujer por abandono.

Este fue el primer juicio por jurados de la Segunda Circunscripción Judicial de Río Negro y el tercero en la historia de la provincia. Durante el debate, que comenzó el 23 de agosto último, declararon unos 30 testigos y peritos que fueron interrogados por todas las partes. Ahora, los dos condenados deberán esperar a que el juez dictamine qué pena cumplirán en prisión.