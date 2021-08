“Con la cuarentena estricta de 2020, que algunos ironizaron como la más larga del mundo, la Argentina tuvo la posibilidad de preparar el sistema de salud y eso se vio reflejado en la mortalidad. Por eso, el país figura entre los que menos exceso de mortalidad tuvo en el mundo”. Analía Rearte, Directora Nacional de Epidemiologia e Información Estratégica del Ministerio de Salud de la Nación se refirió así a la nota publicada este domingo por PáginaI12 en la que se plasmó la buena perfomance del país en la gestión de la pandemia de acuerdo a una las estadísticas publicadas por The World in Data.

Cómo bajar las internaciones y muertes

El estudio se basó en el exceso de mortalidad de 2020, que en la Argentina fue menor a Estados Unidos, Brasil, España o Italia; estuvo por debajo del promedio mundial y sólo tuvieron mejor gestión países como Alemania, Israel o Francia. “Esa forma de medir mortalidad es la más acertada --evaluó Rearte--. No se empezó a usar ahora por la Covid, sino que cuando hay algún evento, desastre natural, que hace que aumente el exceso de fallecidos, se comparan las muertes con las de los años anteriores”.

Rearte también esbozó un paralelismo con la situación actual: en 2020, cuarentena estricta para rearmar la estructura de salud; ahora restricciones a los vuelos para retrasar la llegada de la variante Delta y de esa manera, con intensa vacunación, disminuir las posibilidades de internación o muerte.



“Es importante señalar que cuando uno habla de exceso de mortalidad, son datos sacados de registros civiles, de actas de defunción. Eso le da solidez a la estadística”, dijo Rearte en Radio 10. Según explica The World in Data, cada país calcula el exceso de mortalidad, en general comparando con el promedio de los últimos cinco años, aunque hay países que comparan con los últimos tres. Luego se calcula el porcentaje de exceso de mortalidad en el año de Covid o sea cuántos fallecimientos más hubo en 2020. Todavía el cálculo con 2021 no se hizo, porque la estadística se maneja por año completo.

El impacto de la pandemia

“El exceso de mortalidad no sólo mide las muertes por covid, sino el impacto de la pandemia en general. Por ejemplo, si no se pudo atender a alguien en un hospital y la persona falleció, tácitamente va a aparecer en el exceso de mortalidad ”, agrega Rearte, aunque la contracara es que evidentemente murieron menos personas por accidentes de tránsito, gripe u otras enfermedades respiratorias. Lo que se mide con el exceso de mortalidad es el saldo neto, la influencia de la covid en los fallecimientos.

En la tabla mundial, Argentina tuvo un 12,6 por ciento de exceso de mortalidad en 2020, mientras Estados Unidos superó el 20 por ciento; Brasil 19,8; España 17,8; Chile 16,8 por ciento. Los números son lógicos. Es público y notorio que Estados Unidos hasta tuvo dificultades para enterrar a las víctimas, lo mismo que Brasil; en España hubo una catástrofe en los geriátricos; en Italia no hubo respiradores y en Chile también se desbordó el sistema de salud. La Argentina, en cambio, logró que cada persona que lo necesitaba tuviera cama y respirador; el sistema no colapsó en ningún momento.

La amenaza de la variante Delta

Rearte también analizó la baja de contagios y muertes en las últimas 13 semanas y la amenaza de la variante Delta. “La covid siempre nos da sorpresas --señaló la funcionaria--. De acá a cuatro semanas puede haber un aumento de casos por la variante Delta. Hoy tenemos un gran porcentaje de personas vacunadas. Cuando tengamos aumento de casos, la vacunación evitará casos graves, de internación, y fallecidos.

La covid es una enfermedad que no tiene tratamiento específico. Acá y en todos lados del mundo el 60% de los que se internan fallecen. Entonces la estrategia fue retrasar la llegada de la variante Delta para que el plan de vacunación avance y no haya muchas internaciones. Esta estrategia fue muy positiva. Tenemos el cinco por ciento de casos detectados con variante Delta y se logró acceder a las vacunas, diseñando estrategias sobre la marcha, priorizando primera dosis y el saldo es que estamos transitando el invierno, la peor época, con las personas de riesgo vacunadas”.

Segundas dosis y vacunación de adolescentes

En la reunión de este lunes de la Comisión Federal de Salud (Cofesa), encabezada por la ministra Carla Vizzotti, se diseñarán los pasos a seguir. Indefectiblemente se hablará de la vacunación de adolescentes que empezará la semana que viene con la llegada de las dosis de Pfizer, aunque la prioridad seguirá siendo completar las segundas dosis de los mayores de 50.

En esa franja, están vacunados más del 90 por ciento con el primer componente y cerca del 65 por ciento con la vacunación completa. La buena noticia del día es que este martes llegarán 1.600.000 dosis de Oxford/AstraZeneca, la vacuna que se utilizará no sólo para que reciban segundas dosis los que ya fueron vacunados con la primera dosis de esa vacuna, sino para completar también la vacunación de ciudadanos que recibieron Sputnik 1.