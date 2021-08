Descompensado, sin convicción y desorientado por la falta de ideas, Newell’s vuelve a hundirse en la tabla de posiciones y se aparta de cualquier lugar de trascendencia en el fútbol argentino. La ratificación de su mal presente llegó en el momento que se le reclamaba la reacción al equipo. Perdió de local ante un Atlético Tucumán que no podía hacer pie cuando jugaba fuera de casa. El equipo de Fernando Gamboa tuvo 20 minutos de juego agresivo, que le alcanzó para empatar con un golazo de Ignacio Scocco, pero con poco esfuerzo los tucumanos se llevaron la merecida victoria a poco del final.

El juego de Newell’s estaba en descomposición desde aquel encentro con Platense, al margen del resultado. Comenzó allí una degradación que no se agravó antes porque no perdió el clásico, pero que ayer lo hizo ver lo mal que está con una caída que no resiste ninguna discusión.

Porque el equipo de Omar De Felippe, con criterio y despliegue físico, lo superó siempre a Newell’s en el juego. Con Mussis como más destacado en la marca, en mitad de cancha la visita se impuso. La Lepra no pudo progresar en el juego. Por falta de movilidad y rendimientos bajo, como el de Pablo Pérez. El único que hace generalmente todo bien es Castro, pero está solo. Comba y Garro no interpretan su juego y el equipo se resignó a dejar pasar los minutos sin pisar el área rival.

Atlético Tucumán, en cambio, llegaba bien armado al área de Aguerre aunque falló en general en el último pase. La Lepra, casi por vergüenza, se lanzó a campo rival en los últimos cinco minutos de la primera parte y generó remates de Castro y Negri que Lucchetti pudo controlar.

La Lepra parecía que jugaba de visitante, sin ganas de asumir ningún protagonismo y la desidia lo llevará a un momento crítico en el segundo tiempo, cuando Mussis se encontró con un rebote al intentar un pase vertical y definió cruzado para lograr la diferencia.

Desde entonces la visita replegó líneas y Newell’s se adelantó por obligación. Nada de su juego terminaba en situaciones de peligro. El empate llegó en un golazo de Scocco, con mediavuelta y derechazo al ángulo desde afuera del área. Con el empate el equipo de Gamboa se entusiasmó y fue al ataque con desesperación. El mediocampo quedó desdibujado, los cambios no aportaron soluciones y en el descontrol táctico los tucumanos vieron su oportunidad.

Scocco marcó el empate con un golazo.

Porque a minutos del final, cuando ya había pasado el fervor ofensivo de los rojinegros, la visita atacó sin problemas hasta el fondo. Por derecha, Carrera cabeceó al segundo palo, la pelota pegó en el poste y atropelló Lotti para empujar al fondo ante la mirada de todos los defensores rojinegros. La derrota de Newell’s es la cuarta en nueve fechas. Un registro que abre muchas dudas sobre su futuro.

1 Newell’s

Aguerre

Compagnucci

Lema

Mansilla

Negri

Pablo Pérez

Maccari

Castro

Comba

Scocco

Garro

2 Atlético Tucumán

Lucchetti

Campos

Vergini

Cabral

Orihuela

Pereyra

Mussis

Erbes

Benítez

Menéndez

Ruiz Rodríguez

Goles: ST: ST: 7m Mussis (AT), 26m Scocco (N) y 40m Lotti (AT).

Cambios: ST: Desde el inicio Carrera por Pereyra (AT), 10m González por Garro (N), 20m Lotti por Menéndez (AT), 21m Fernández por Maccari y Balzi por Pérez, 27m Tesuri por Mussis y Acosta por Ruiz Rodríguez (AT), 38m Ciro Ruis por Benítez (AT) y 42m Belluschi por Castro y Sabbag por Negri (N).

Arbitro: Germán Delfino

Cancha: Coloso del Parque