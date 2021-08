Con el estreno de Toy Story, en 1995, Pixar llevó a la pantalla grande un estilo capaz de combinar dosis justas de despliegue visual, humor y emotividad, que venía desarrollando desde sus cortos de la década anterior. Ya hay toda una generación que creció junto a Buzz Lightyear, el Sheriff Woody, Mike Wazowski, Nemo, Dory, la ratita Remy, WALL-E y el Rayo McQueen, entre otros personajes icónicos. Una generación que estará de parabienes con el ciclo Pixar Fest, que Disney+ llevará adelante durante este mes. A todos los largometrajes ya disponibles en la plataforma, se sumarán nuevas series y un par de documentales que se meten en la cocina del estudio del velador saltarín.

Este miércoles será el turno de La vida de Dug, una nueva serie animada que sigue a Dug, el perro parlante de Up: Una aventura de altura, en su regreso a la selva sudamericana junto a Carl, aquel anciano sumido en el duelo por la pérdida de su esposa. La serie está integrada por cinco cortos, escritos y dirigidos por Bob Peterson, guionista y codirector de la película original. Para el viernes 10 se anuncia la llegada de Veintialgo, un corto creado con la técnica de animación tradicional que transcurre en la noche del cumpleaños número 21 de Gia y aborda el tema de la inseguridad en la adultez. Una semana más tarde será el turno de Nona, la historia de una abuela que planea pasar su día libre encerrándose en su casa para ver su programa de televisión preferido, hasta que inesperadamente debe quedar al cuidado de una nieta de cinco años que solo quiere jugar. Ambos cortos forman parte de SparkShorts, una colección dedicada a abordar temáticas de género, etnia, discapacidad y diversidad sexual.

Los clásicos de la historia de Pixar también estarán presentes durante septiembre, con cuatro cortos realizados en la década de 1980. Desde el viernes 3 se verá con The Adventures of André and Wally B., dirigido por Alvy Ray Smith en 1984. Si bien fue creada bajo el paraguas de Lucasfilm, esta pieza, de apenas dos minutos de duración, se considera un hito fundacional de Pixar porque fue la primera vez que utilizó la técnica de animación 3D. El mismo día llegará Tin Toy, sobre un juguetito recién comprado que llega a una casa donde no es tratado precisamente bien por su pequeño dueño, dirigido por el padre fundador John Lasseter y ganador del Oscar al Mejor Cortometraje Animado en 1988. Lasseter había realizado el año anterior Red’s Dream, que estará en la plataforma el viernes 17, una semana antes de The Legend of Mor’du (2012), de Brian Larsen.



La programación se completa con tres documentales sobre el quehacer cotidiano dentro de la empresa. Por dentro de Pixar es una serie que indaga en los artistas, el arte y la cultura del velador saltarín, al tiempo que La historia de Pixar se sumerge detrás de escena para descubrir detalles de sus producciones más importantes. Por su parte, Pixar en la vida real registra qué ocurre cuando los personajes más reconocidos aparecen en el mundo real, sorprendiendo a quienes ven materializarse antes sus ojos lo mismo que en la pantalla.