Las entidades agropecuarias que componen la Mesa de Enlace anunciaron que "pondrán a consideración de los productores diferentes acciones de protesta" contra la decisión del Gobierno nacional de prorrogar las limitaciones para exportar carne vacuna. En el horizonte cercano aparece la posibilidad de un nuevo lockout.

Desde el Ejecutivo argumentan que no existe ningún tipo de "cierre" sobre las exportaciones de carne, de hecho las ventas de julio en cantidades están en línea con los datos de 2018. También subrayan el efecto positivo sobre los precios internos que logró la medida de restringir las ventas al exterior.

"Es una medida equivocada que va a llevar a situaciones donde los productores no queríamos llegar. La Mesa de Enlace acá reunida tomó la decisión de diferentes acciones. Seguramente el representante de los trabajadores del gremio de la carne tampoco estará contento con la medida. Las plantas van a empezar a suspender gente, porque no tienen capacidad para seguir trabajando como deben hacerlo”, dijo el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, en una conferencia de prensa que brindó junto a los titulares de Confederaciones Rurales (CRA), Jorge Chemes; Federación Agraria (FAA), Carlos Achetoni; y de Coninagro, Elbio Laucirica.

“Siempre pensé que el presidente apoyaba el libre comercio", se lamentó Pino. Los representantes de las patronales del agro se reunieron en la sede de la Sociedad Rural de Santa Fe horas después de que saliera publicada en el Boletín Oficial la extensión en las restricciones para exportar carne vacuna. La medida prorroga el techo del 50 por ciento en relación a lo exportado el año pasado fuera de los cortes esenciales para el mercado interno, que mantienen la prohibición hasta diciembre.

De esta forma, la Mesa de Enlace endurece su posición y se diferencia del Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), que desde el inicio tiene un registro más conciliador y busca en primer lugar lograr el apoyo del oficialismo para la sanción de una ley de estímulo al agro.

La Mesa de Enlace no confirmó medidas de protesta. "Lo que tenemos definido es que no vamos a mantenernos en una postura tan negociadora o tal vez tan pasiva. Pasamos a una etapa mucho más activa donde no tenemos establecidas cuáles van a ser las acciones pero sí, sin ninguna duda, vamos mostrar el malestar que existe en el campo. Seguramente, tendremos algo como un cese de comercialización, asambleas, concentraciones, pero lo que queremos manifestar claramente es el error garrafal del Gobierno en mantener este tipo de medidas", manifestó Jorge Chemes.



Para el Gobierno, el nuevo conflicto con el agro no puede desligarse del contexto electoral, que juega a favor de las posiciones políticas más extremas. Sin embargo, el presidente de Federación Agraria, Carlos Achetoni, planteó que "este es un error que forma parte de una decisión del Gobierno, no tiene que ver con la campaña. Lo que nosotros estamos atacando es una medida que va a complicar el progreso y desarrollo de los productores. Nosotros no nos hemos puesto en este momento y en está situación. El responsable de esto ha sido el Gobierno por prorrogar esta decisión".

En tanto, el presidente interino de Coninagro, Elbio Laucirica, señaló que "en este tiempo desde la Mesa de Enlace hicimos propuestas, presentamos un plan ganadero que se nos solicitaba, buscamos el diálogo y el consenso y fuimos cuidadosos de que la política partidaria no tergiversara un reclamo que tiene el productor ganadero y tambero, sin dejar de mencionar que toda la cadena en su conjunto y el país se vio perjudicado".