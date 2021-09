El panel de cierre del Primer Congreso internacional de Cannabis y Desarrollo Productivo hizo foco en los avances legislativos para poder empezar a pensar en el desarrollo de la industria del cannabis medicinal y el cáñamo industrial en el país, sus desafíos y lo que podría considerarse el paso que viene: la despenalización del uso adulto del producto.

Aprobada a mediados de julio en la Cámara de Senadores, el proyecto de ley aguarda ser tratado en la cámara baja. "Desearía que se trabaje en la sesión que se dará entre las PASO y las elecciones generales pero es cierto que es un tema con mucha aceptación y visibilidad, lo que puede tensionar el tratamiento entre elecciones. De cualquier manera, el objetivo es que salga este año: en octubre o en diciembre", asegura la diputada nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Mara Brawer en diálogo con PáginaI12.

La diputada remarca que la ley que se debatirá en diputados es completa pero no descarta que, dada la complejidad del cultivo a tratar por la estigmatización que sufrió y sufre desde hace décadas, vayan a sufrir modificaciones a futuro. Es que el cannabis integra la lista del Sistema de Fiscalización de Estupefacientes de Naciones Unidas, lo que podría dificultar tanto la exportación del producto como el otorgamiento de financiamiento. Es importante llevar adelante acuerdos con organismos financieros para que no sean un obstáculo el desarrollo productivo, como la AFI, la CNV, Aduana o el Banco Central.

Con respecto a la posibilidad de que la aprobación de esta ley pueda abrir una puerta para que se despenalice el consumo recreativo, la diputada es muy cauta: "Lo importante ahora es no confundir el debate, esta ley no trata del consumo de uso adulto. Sobre ese, creo que tarde o temprano se discutirá porque el presidente además se pronunció al respecto. Somos muchos los que queremos dar ese debate", aseguró. Durante la presentación del panel, el resto de los panelistas también hicieron mención a la despenalización del uso adulto del cannabis como una batalla a dar para un futuro no tan lejano.