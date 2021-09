El canciller, Felipe Solá, y el secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Daniel Filmus, expusieron este miércoles ante la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto de Cámara alta, donde ya hay proyectos de declaración para rechazar el decreto firmado por el presidente de Chile Sebastián Piñera, y defendieron la postura Argentina ante el avance sobre los límites del país.



"La aspiración que Chile manifiesta extemporáneamente contradice la letra y el espíritu del tratado de paz y amistad de 1984, manifestando una vocación expansiva que Argentina rechaza. La citada pretensión resulta contraria al artículo 7 de dicho tratado”, afirmó Solá.

En ese sentido, el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, precisó que "la demarcación del límite exterior con la recomendación favorable de la Comisión de Naciones Unidas en ese sector adquirió el carácter de definitivo y obligatorio según el articulo 66.8 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR).

Además, subrayó que "el mecanismo de solución de controversia aplicable es el previsto en el tratado de paz y amistad en 1984, que habilita a cualquiera de los dos países a demandar ante un tribunal arbitral".

Por otro lado, Solá dejó un fuerte mensaje para el PRO, luego de que publicaran un comunicado donde evitaron posicionarse a favor de Argentina: "Yo recibo con buena y regular fe, según el caso, recomendaciones de tener negociaciones con el hermano país. Las agradezco públicamente, pero también les digo que ese es mi trabajo, es el trabajo de toda la Cancillería".

"Lo que les pido, sobretodo a quienes no comparten nuestra idea política, no es que me aconsejen sobre qué hacer, ya sabemos que tenemos que conversar, que podemos llegar a recurrir a un tribunal, lo que les pido es que digan quién tiene razón de los dos, sino es mirar desde un balcón".

Y agregó: "Lo que nosotros necesitamos es que quienes están en condiciones de saber digan qué piensan del fondo de la cuestión, más allá del concepto sabio de que negociemos".

A su turno, el secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Daniel Filmus, resaltó que "el Senado muestra unanimidad cuando se trata de temas de soberanía nacional" y catalogó de manera positiva varios proyectos de declaración presentados por los senadores durante este fin de semana. "Quiero manifestar que estamos de acuerdo con todos, confiamos en la capacidad de síntesis para poder tener un gran proyecto", sostuvo.

Quien también expuso fue Frida Armas, coordinadora general de la Comisión Nacional del Límite Exterior de la Plataforma Continental Argentina, quien aseguró que "entre 2012 y 2016 se analizó la presentación argentina" y que "en 2016 las recomendaciones de la comisión que están en la web de la ONU dicen que está de acuerdo con la metodología aplicada para demarcar el límite exterior de la plataforma continental”.

Holger Federico Martisen, director general de Consejería Legal Internacional de la Cancillería también estuvo presente e informó que "Chile jamás trazó una línea que pudiera parecerse a la plataforma continental que pretende, de tal manera, cuando se trata de contrastar las normas de la convención con la conducta de un país que la ha ratificado, saltan elementos para reflexionar".

El decreto de Sebastián Piñera

El Gobierno de Chile publicó la semana pasada en el Diario Oficial de ese país una decisión relativa a espacios marítimos en la cual pretende proyectar la plataforma continental al Este del meridiano 67º 16´ 0, "lo cual claramente no condice con el Tratado de Paz y Amistad celebrado por ambos países en 1984", señaló el pasado sábado la Cancillería argentina tras tomar conocimiento de esta publicación.

En ese sentido, el Palacio San Martín recordó que "el límite exterior de la plataforma continental argentina en esta zona se refleja en la Ley Nacional 27.557, aprobada el 4 de agosto de 2020 por unanimidad en ambas Cámaras del Congreso de la Nación y promulgada por el Poder Ejecutivo el 24 de agosto de ese mismo año".



"Dicha ley no hace sino recoger en una norma interna la presentación oportunamente efectuada por el Gobierno argentino sobre dicha zona ante la Comisión de Límites de la Plataforma Continental (CLPC)", se indicó desde el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.

Proyectos en repudio del Gobierno de Chile

El presidente de la comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Adolfo Rodríguez Saá, presentó este martes un proyecto de declaración para que la Cámara rechace el decreto del presidente Piñera que reivindica para su país una zona de la plataforma marítima en el Atlántico sur que forma parte de Argentina, sin respetar el Acuerdo de Paz y Amistad firmado por ambos países en 1984.



En la iniciativa se expresa el "más formal y expreso rechazo al decreto supremo 95, emanado del Ministerio de Relaciones Exteriores del gobierno chileno (publicado oficialmente el pasado 27 de agosto en el Diario Oficial de ese país) mediante el cual, Chile, de modo arbitrario, inconsulto y violatorio de los tratados internacionales vigentes, se atribuye ilegítimas facultades para proyectar la plataforma submarina continental" de ese país, "al Este del meridiano 67º 16' 0".

Al proyecto presentado por Adolfo Rodríguez Saá, se sumaron otros rechazos a la medida del Gobierno trasandino por parte de legisladores del oficialismo y de la oposición mediante iniciativas en el mismo sentido.

La oficialista fueguina María Eugenia Duré presentó un proyecto de Declaración que adhiere a los expresado por la Cancillería argentina "en respuesta al decreto publicado en el diario oficial de la República de Chile pretendiendo apropiarse de una parte de la plataforma continental".

Su coterráneo, el radical Pablo Blanco, también firmó un proyecto de Declaración para "rechazar" la decisión de Piñera "que extiende la plataforma continental chilena sobre la Argentina".