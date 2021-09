"Hola, señor presidente: sálveme a mí y a mi familia". Con estas palabras, un traductor afgano se dirigió a Joe Biden en un desesperado pedido de ayuda. El ciudadano afgano, que solicitó auxilio a través de The Wall Street Journal, conoció a Biden en 2008 y lo rescató de un helicóptero.

Identificado como Mohammed, el traductor está escondido en Afganistán, país que Estados Unidos acaba de abandonar después de veinte años de intervención militar, y que ahora ha vuelto a quedar en manos de los talibanes.

Mohammed trabajaba para un contratista estadounidense y podía optar, por lo tanto, a un visado especial para emigrantes afganos, pero su empleador perdió la documentación.

El intérprete trató de salir del país, como muchos compatriotas, en alguno de los vuelos organizados por Estados Unidos, pero los marines estaounidenses aceptaban evacuarlo a él pero no a su familia. "No me olviden aquí", rogó Mohammed.

El vínculo con Biden se remonta a trece años, cuando el hoy presidente de la myor potencia del mundo era senador y compañero de fórmula de Barack Obama.

Biden y los senadores John Kerry y Chuck Hagel viajaban en dos helicópteros Black Hawk de las Fuerzas Armadas cuando se vieron obligados a realizar un aterrizaje forzoso en un valle, a 30 kilómetros de la base Bagram, a raíz de una tormenta de nieve.

La tripulación envió un mensaje de ayuda y el traductor viajó hasta el lugar en un vehículo militar. El sargento Brian Genthe, quien formó parte de esa misión, contó que Mohammed fue hasta el lugar con miembros de la Fuerza de Reacción Rápida de la 82 División Aerotransportada para el rescate.

Mientras los tres senadores eran trasladados a la base Bagram, el traductor se quedó con los soldados durante algo más de un día, megáfono en mano, para alejar a los curiosos que se acercaban a los Black Hawks.