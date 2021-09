ABBA anunció hoy jueves su regreso tras cuarenta años de ausencia. Y lo hizo por partida triple, porque no sólo confirmó la salida de un nuevo álbum titulado Voyage -que aparecerá el 5 de noviembre, sino que publicó dos adelantos y anunció un concierto "revolucionario". Las nuevas canciones son "I Still Have Faith In You" y "Don’t Shut Me Down", de las que el cuarteto sueco formado por Benny Andersson, Björn Ulvaeus, Agnetha Fältskog y Anni-Frid “Frida” Lyngstad ya había hablado en 2018. La banda confirmó también que en el álbum habrá una "canción navideña" titulada "Little Things".

"Primero fueron sólo dos canciones, después yo dije 'Quizá deberíamos hacer algunas más, ¿qué opinan, chicas?'", dijo Benny Andersson durante la conferencia de prensa en la que ABBA realizó los anuncios. "Ellas dijeron que sí, entonces les pregunté '¿Por qué simplemente no hacemos un álbum completo?'". Su compañero Björn Ulvaeus completó: "Con la primera canción, ‘I Still Have Faith In You’, apenas Benny tocó esa melodía supe que tenía que tratar sobre nosotros. Es sobre darte cuenta de que es inconcebible estar donde estamos nosotros. Nadie podría soñar con eso, con publicar un nuevo disco después de 40 años y todavía ser mejores amigos, y todavía disfrutar de la compañía de los demás y tener lealtad total. ¿Quién ha experimentado eso? Nadie".

Las canciones de Voyage fueron escritas mientras el grupo trabajaba en la "experiencia de concierto" del mismo nombre, en la que se verán versiones digitalizadas de los cuatro integrantes del grupo junto a una banda de diez músicos en el ABBA Arena, construido con ese propósito en el Queen Elizabeth Olympic Park de Londres. El lugar, con una capacidad para 3000 personas, recibirá al público a partir del 27 de mayo de 2022. La versión digital de los suecos fue hecha en colaboración con la compañía de efectos especiales Industrial Light & Magic, propiedad de George Lucas.