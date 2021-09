El gobernador bonaerense Axel Kicillof eligió celebrar el Día de la Industria junto a empresarios de la provincia, con un mensaje claro de pensar "hacia dónde vamos y a dónde no queremos volver". Dardo a la carencia de política fabril de la ex gobernadora y ahora candidata a diputada porteña, María Eugenia Vidal.

En una reunión de mesa cuadrada y protocolo en la planta de Marolio en General Rodríguez, el gobernador recibió de parte de los Fera -dueños de la firma-, un anuncio de inversiones por más de 711 millones de pesos. Lo secundaron el ministro de Producción, Augusto Costa y el pre candidato a diputado del Frente de Todos, Daniel Gollan. Los anfitriones fueron Víctor y Juan Fera, quien además preside la unión industrial del distrito gobernado por el intendente Mauro García.

"En el Día de la Industria, es muy importante que podamos recapitular y pensar de dónde venimos, hacia dónde vamos y hacia dónde no queremos volver”, expresó el gobernador. Y agregó que “durante cuatro años, el achicamiento de la capacidad productiva de la Provincia se notó especialmente en su industria”, al tiempo que señaló “las políticas estaban destinadas a que solo unos pocos puedan acumular riqueza y por eso sucumbieron miles de empresas”.

Costa, por su parte, afirmó que "venimos de una etapa en la que hubo un plan de desindustrialización y se atacó a los empresarios que todos los días trabajaban para poner de pie a sus industrias”. Y completó que "fue un modelo que perjudicó a todos los sectores y que dejamos atrás en 2019, cuando recuperamos una visión de Estado que impulsa a las pequeñas y medianas empresas”.

Además, el Ministro resaltó que “durante la pandemia, la industria de la Provincia acompañó con la producción de insumos médicos y bienes de primera necesidad para brindar respuesta a las urgencias de los bonaerenses”. “Desde el Gobierno asistimos con distintos programas, crédito y medidas tributarias, y hoy vemos cómo se está recuperando la capacidad de producción y actividad”, señaló y remarcó: “Todo lo que hacemos es para facilitar el desarrollo de la industria, convencidos de que representa también el desarrollo que necesitan la Provincia y el país para mejorar la condición de vida de nuestra gente”.

Durante la jornada, la empresa Marolio inauguró su nuevo centro de distribución de alimentos hacia todo el país, para el que destinaron una inversión de 580 millones de pesos, y la nueva línea de producción de pan rallado y rebozador, que demandó 130,4 millones de pesos. "Los empresarios nacionales saben que la caída de los salarios no es la solución, ya que se quedan sin demanda y la mejores épocas de crecimiento se dieron con Gobiernos que distribuyeron mejor los ingresos”, dijo el gobernador.

Por su parte, Juan Fera remarcó que "venimos de tiempos en los que la industria no era política de Estado y después llegó la pandemia, que azotó la economía a nivel mundial. Pero hoy es un día de festejo, porque la industria no solo volvió a estar de pie, sino que está creciendo con inversiones como no se veían hace muchos años en la Argentina”. “Todos aquí sabemos que hay que seguir trabajando codo a codo porque nadie se salva solo y de esa forma, juntos, podremos cumplir el sueño de un país más justo para todos”, agregó.



“Hoy estamos saliendo de la pandemia con un esfuerzo enorme y, aunque debimos postergar algunos proyectos, nunca olvidamos que nuestros objetivos son cuidar la salud, la educación y la producción”, explicó Kicillof y concluyó: “Necesitamos una dirigencia empresarial dispuesta a desarrollar la industria bonaerense y a acompañarnos para generar más trabajo y producción en la Provincia, porque eso significa también más igualdad y más justicia social”.

Em la reunión estuvieron presentes también la titular del FOGABA, Verónica Wejchenberg; la subsecretaria de Industrias, PyMEs y Cooperativas, Mariela Bembi; el subsecretario de Desarrollo Comercial y Promoción de Inversiones, Guillermo Rabinovich; el director provincial de Desarrollo Territorial y PyMEs, Ariel Aguilar; el presidente del Honorable Concejo Deliberante de General Rodríguez, Manuel Anigstein; la subsecretaria municipal de Desarrollo Comunitario, Silvia Figueiras; y representantes de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA); la Confederación Económica de la Provincia de Buenos Aires (CEPBA); la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires (FEBA); y la Asociación de Industriales de la Provincia de Buenos Aires (ADIBA).