“Ella me gusta”, dice él. Sería de lo más común si no fuera que se trata de un señor octogenario, que se refiere así a la mujer con la que convive desde hace medio siglo. También está el caso de aquelles que tienen más o menos las mismas edades, pero están de novios desde hace poco. Al lado de María Inés, Roberto parece un chico de 15, rebosante de felicidad ante la piba que le dio bolilla. La de ellos no es cualquier historia: se conocieron un día en el colectivo, salieron durante poco tiempo, hasta que él le comunicó que se casaba. No se vieron durante casi medio siglo, se descubrieron más tarde un poco por la guía telefónica y otro poco por Facebook, él la invitó a su casa… Dorados 50, un título que como se verá admite dos lecturas, desborda de historias de amor longevo, declaraciones de pasión mutua y sabiduría espontánea. Como esa señora que asegura que “somos muy distintos pero la pasamos bien”. O la que interrumpe con firmeza a su marido: “No estoy de acuerdo”. Y después lo mira embelesada.

No todos los amores de Dorados 50 son heteronormativos. Alex, sin poder contener las lágrimas, afirma, tomando la mano de Ernesto, “quiero querer estar con él todo el día”. Norma recuerda, a su turno, su célebre historia de amor con la fallecida Cachita, con quien se casó antes incluso de la ley de matrimonio igualitario (el documental Juntas narra esa historia). Si el medio siglo en pareja es dorado, cumplir 50 años puede significar ponerse en crisis, dudar de todo, hacerse todas las preguntas. Es lo que le sucede a Alejandro Vagnenkos y su grupo de coetáneos, cuya historia la película narra en paralelo (o más bien en forma convergente) con la de las parejas de amor cincuentenario. Vagnenkos, realizador de Jevel Katz y sus paisanos (2005) y Escuela trashumante, es uno de los directores de Dorados 50, junto a su colega Víctor Cruz. Éste viene de filmar ¡Que cumplas 100 años!, otro canto a la longevidad feliz.

-Ambos filmaron previamente documentales sobre gente centenaria, parece lógico que se pregunten ahora qué representa tener 50 años, de vida o de casados. ¿De quién surgió la idea, cómo la desarrollaron? Teniendo en cuenta que dirigen y actúan, ¿cómo se repartieron los papeles?

Víctor Cruz: -Dorados 50 nace como una idea de Alejandro. Cuando me propuso que la produjera me pasaron varias cosas, me di cuenta de que ese proyecto tenía fuertes punto de contacto con el mundo de las personas mayores al que me aproximé en ¡Que vivas 100 años!, que Ale debía protagonizarla y que me encantaría dirigirla, así que le propuse una codirección.

Alejandro Vagnenkos: -Víctor intuyó que detrás de mi crisis vital había una historia para contar y una película para filmar. Llegar a los cincuenta años y treinta de pareja son números que autorizan, a mi pesar, el protagonismo en el film. Respecto a la dinámica de trabajo partimos de nuestras disidencias, son muy pocas las veces que estamos de acuerdo. Me gusta trabajar de esa forma, es un lindo desafío para ambos tener que argumentar frente al otro cada decisión que vamos tomando detrás y delante de cámara.

-¿Siempre se pensaron como protagonistas, o hasta cierto momento iba a ser un documental “sobre otros”?

A.V.: -Siempre fue pensado sobre otros, por lo menos por mi parte. No me gustaba en este caso la utilización de la primera persona, luché todo lo que pude, pero perdí frente a la fuerza de los argumentos del guion y de Víctor. La narración, la carga dramática que todo film debe tener, necesitaba la presencia de las parejas que entrevistamos, de mi personaje y del de Víctor.

V.C.: -Hasta ahora ambos habíamos escapado de la trampa de la primera persona. Somos más de un cine con el otro, de salir a contar mundos que nos son ajenos, ya sea en una escuela en la precordillera neuquina o en un gimnasio de boxeo en Constitución. En este caso siempre sentí que Ale debía ser quien amalgamara el documental, por el momento vital en que se encontraba y por necesidades narrativas. Mi aparición es muy secundaria. Soy el ayudante maltratado del protagonista, su partenaire. Él es El Zorro, yo soy Bernardo.

-Alejandro, en la “representación” te mostrás como un tipo al que los 50 llenan de dudas y preguntas. ¿Cuánto tuvo que ver eso con tu realidad?

A.V.: -Nunca me pensé a los 50, hasta que llegaron. Tenía muchísimas menos dudas y preguntas antes de filmar Dorados 50 que las que tengo ahora. Podría filmar una serie de tres temporadas de 12 capítulos cada una con las dudas y preguntas que surgieron luego del rodaje. No es recomendable hacer una película frente a un problema existencial o vital, no lo recomiendo.

-¿Siempre pensaron en “interpretar” sus personajes, que supongo tendrán algo de sí mismos y algo que no tanto?

V.C.: -Doy fe de que en el Alejandro de la película están enfatizados con cierta crueldad los rasgos más vulnerables y más queribles del Alejandro real. En cuanto a mi personaje puedo garantizar que no soy tan torpe como el Víctor de la pantalla.

A.V.: De todos los espectadores que tuvo la película en el Bafici, soy la única persona que dice que ese que está en la pantalla no soy yo. El resto de los espectadores y espectadoras que me conocen no dudan. Por esta última razón me negué hasta último momento a poner el cuerpo. No soy actor ni quiero serlo. Lo único que puedo representar en un film es casi el mismo personaje que armé para mi vida “real”. De todas formas, me gustaría parecerme al personaje que veo en el film.

-¿Cómo eligieron “el cast”? ¿Dejaron afuera alguna pareja y se quedaron con los que por uno u otro motivo eran los más interesantes?

V.C.: Ninguna pareja filmada en el teatro quedó fuera del montaje, quizás porque hicimos una fuerte vinculación previa y conocíamos mucho sus historias. Todas son interesantes por diversos motivos. Diría que lo más difícil fue elegir qué partes de cada testimonio dejar afuera.

A.V.: -Fueron varios años de búsqueda, intentamos que Dorados 50 represente algunas de las múltiples formas de estar en pareja, desde allí siempre pensamos el casting. Los motivos los fuimos encontrando a medida que escribíamos el guion, conversamos mucho antes con cada pareja. A algunas ya las conocíamos, otras no. Las que elegimos surgieron de las necesidades dramáticas que esta propuesta de “comedia documental” necesitaba.

¿Hasta qué punto dieron libertad a los “actores” para que construyeran la escena, y en qué medida intervinieron ustedes, con alguna sugerencia o indicación, cierta dirección de actores?

A.V.: -Trabajamos con personas, a las cuales transformamos en personajes de un film. Intentamos no defraudar las expectativas y la confianza que ellos y ellas nos brindan prestándose a nuestro juego.

V.C.: -Coincido. Sumo que en el caso de las parejas esa construcción está dada por las preguntas que elegimos hacerles y por el montaje, pero no por marcaciones o indicaciones sobre qué o cómo decirlo.

*Dorados 50 se estrena este jueves en el Espacio Incaa Gaumont y en Cine.Ar Play, hasta el miércoles 15 en forma gratuita (https://play.cine.ar/inicio). El jueves 9 y sábado 11 podrá verse, también en forma gratuita, en Cine.Ar TV (http://www.incaa.gov.ar/cine-ar).