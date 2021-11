Los electores de la provincia de San Luis votarán en las elecciones generales de este 14 de noviembre en el mismo lugar en que lo hicieron en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) del 12 de septiembre. En los comicios de este año una de cada cuatro personas cambió el lugar de votación con respecto a los anteriores por lo que se aconseja consultar el padrón electoral.



Cómo consulto el lugar de votación

Hay que ingresar al sitio de consulta de la Cámara Nacional Electoral y consignar los datos solicitados. Los ciudadanos obtienen así el nombre y dirección del establecimiento donde votan, la mesa asignada para sufragar y el número de orden.

Qué se vota en San Luis en las elecciones 2021

Este 14 de noviembre en la provincia de San Luis se definirá quiénes ocuparán las 3 bancas de ese distrito en la Cámara de Diputados que se renuevan este año.

A nivel local, también se votan 23 diputados provinciales (10 del departamento Juan Martín de Pueyrredón; 3 de Junin; 3 de Gobernador Dupuy; 3 de Coronel Pringles; 3 de Belgrano; y 1 de General San Martín) y 4 senadores provinciales (Departamentos Ayacucho, Belgrano, General Pedernera y General San Martín).

Voto obligatorio

El voto es obligatorio. Quienes no concurran a votar deberán justificar por qué no fueron. Aquellos que no justifiquen su ausencia deberán pagar una multa.



Están habilitados para votar 34.332.992 electores que figuran en el padrón electoral con cualquiera de los documentos que pemitidos para sufragar.

En San Luis figuran en el padrón electoral 393.472 ciudadanos habilitados para votar en 1.239 mesas. El horario de votación es de 8 a 18.