Uno de los imputados por el femicidio de Araceli Fulles, la joven asesinada en 2017 en la localidad bonaerense de José León Suárez, fue detenido este domingo cuando se acercó a una escuela de San Martín para votar. Su caso no fue el único: durante la jornada de las PASO 2021 también se concretó la detención de un prófugo de la Justicia de Salta, acusado de delitos contra la integridad sexual; de un hombre con pedido de paradero por estafas, ordenado por la justicia federal de Río Negro; y de un joven de 25 años que era buscado por un asesinato cometido en 2015.

Imputado por el femicidio de Araceli Fulles

A un día del inicio del juicio por el femicidio de Araceli Fulles, quien en 2017 fue hallada asesinada debajo de los escombros de una casa de la localidad bonaerense de José León Suárez, la policía detuvo a Carlos Damian Cassalz, uno de los imputados del caso, en un centro de vacunación de San Martín.

La detención se produjo luego de que la madre de Araceli, Mónica Ferreyra, denunciara haber recibido hace 15 días un video intimidatorio de 9 nueve segundos de duración que mostraba al imputado Cassalz portando una ametralladora. "Me mandaron este chat a las cuatro de la mañana: un video de este tipo caminando con una ametralladora. No sé quién me lo mandó, pero tomé captura de pantalla de lo que me mandaron, y lo denuncié ante la fiscal", dijo la mujer.

Un presidente de mesa que estaba prófugo de la Justicia

Un hombre de 37 años que se desempeñaba como presidente de mesa en una escuela bonaerense fue detenido a los pocos minutos de haber comenzado la votación tras ser identificado como prófugo de la Justicia de Salta, en un hecho que lo investiga como presunto autor de delitos contra la integridad sexual. El insólito hecho ocurrió en la Escuela 503 localidad bonaerense de Santa Clara del Mar.

Todo transcurrió con normalidad hasta que el cotejo de registros de identidad que las fuerzas de seguridad suelen hacer sobre los padrones electorales dio cuenta de que se trataba de una persona contra la que se había emitido una orden de captura nacional y detención. El pedido fue hecho el 20 de agosto pasado por la Fiscalía Penal N°3 de Delitos Contra la Integridad Sexual, con asiento en la provincia de Salta.

Acusado por estafas

Un hombre de 47 años que estaba con pedido de paradero por estafas --ordenado por la justicia federal de Río Negro-- fue detenido esta tarde cuando se disponía a votar en el marco de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) en un establecimiento educativo de la localidad de Pedro Luro, informaron fuentes policiales.

Se trata de Guido Yevara quien fue apresado alrededor de las 15.15 por la Policía, en la escuela 33 "Nicolás Marino" ubicada en la calle 12 y 7 de dicha localidad del sur de la provincia de Buenos Aires. Fuentes policiales informaron a Télam que el hombre registraba un pedido de paradero activo en relación a una causa que interviene el Juzgado Federal 1 con asiento en Viedma, capital de Río Negro.

Detenido al dejar boletas

Un hombre de 25 años que permanecía prófugo y estaba siendo buscado por un asesinato cometido en 2015 fue detenido este domingo cuando se acercó a una escuela en las afueras de la ciudad de La Plata a dejar boletas para las PASO.

La detención se concretó esta mañana, alrededor de las 10 horas, cuando fuerzas policiales aprehendieron a Fernando Eduardo Puhl en la intersección de las calles 120 y 524 del barrio El Mercadito. Según los voceros, el hombre fue interceptado por las fuerzas cuando se acercó a una escuela a bordo de un auto marca Fiat Uno de color blanco.