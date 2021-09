TEATRO

Mi niña, niña mía

Dos mujeres, dos tiempos, dos historias unidas por la sangre. Una actriz judía que hace teatro con niños en el campo de concentración de Terezin y una joven entomóloga que estudia los insectos. Dos historias se encuentran en un espacio íntimo y de diversidad temporal, que permite explorar –por medio del amor y la ternura– identidades e incertidumbres del presente. Con el título original de Moje holka, moje holka, esta obra escrita por las dramaturgas europeas Amaranta Osorio e Itziar Pascual y dirigida por Alejandro Casavalle propone una experiencia escénica integral que tiene como punto de partida el relato de dos mujeres situadas en momentos históricos diferentes. Con Alma Buffay y Marianella Zappelli.

Domingo a las 15.30, en El Extranjero, Valentín Gómez 3378. Entrada: $800.

Mi hijo sólo camina...

...un poco más lento. Reposición de esta obra de Ivor Martini, uno de los representantes más jóvenes de una nueva generación de dramaturgos croatas, en manos del director Guillermo Cacace cobra una dimensión local y universal al mismo tiempo. “Lo que me atrajo del material es que tematiza una suerte de esperanza que se erige sobre las ruinas de unos personajes muy tristes”, opinó Cacace. “Hay cierto juicio en estado de suspensión que la obra propone y me resulta muy estimulante, permite mirar la cicatriz y decir: esta marca no se borrará nunca, cada tanto volverá a doler pero mientras tanto hagamos lo posible por no pasarla tan mal.” Con Juan Tupac Soler, Paula Fernandez Mbarak, Antonio Bax, Romina Padoan, Pochi Ducasse, Luis Blanco, Clarisa Korovsky, Aldo Alessandrini, Pilar Boyle, Gonzalo San Millán y Juan Andrés Romanazzi

Domingo a las 11.30, en el Teatro Picadero, Pje. Santos Discepolo 1857. Entrada: $1200.

MÚSICA

El hambre y el consuelo

Sexto disco de estudio de José Unidos, un grupo que se asomó desde el dark y el post-punk con su debut Administración (2012), pero que ya el año pasado había dejado claro con 5 (2020), grabado junto a una orquesta de cuerdas, que su camino había tomado irremediablemente otro derrotero. Este nuevo opus se presenta como su obra más directa y orgánica de rock clásico, un repertorio que podría ser catalogado de “devocional”, al menos en su concepción: fue creado y registrado en el sur rural argentino, más exactamente en la localidad rionegrina de Mallín Ahogado, en pleno apogeo de la pandemia. Compuesto y arreglado por Lucas Colonna y Matías Bollinger, el disco fue grabado, mezclado y masterizado por Hernán Agrasar, e incluye ocho canciones atravesadas por las temáticas del azar, el juego, el vino y la religión, que construyen un conjunto de historias en clave gótico sureño.

La oscuridad

Más activo que nunca, Sergio Rotman acaba de subir a las redes este cover de un tema del último disco del Indio Solari, El ruiseñor, el amor y la muerte (2017). Simple online presentado para acompañar sus recientes shows agotados como solista en Strummer, “La oscuridad” es en realidad un outtake de un EP de versiones bautizado Aislamiento, que el integrante de Los Fabulosos Cadillacs, Mimi Maura, Cienfuegos y El Siempreterno –entre tantos otros proyectos– editó como solista justo antes del comienzo de la pandemia, y que incluye covers de Joy Division y Wire, entre otros. La inminente edición en CD de su último disco, Odio (2021), incluirá el EP Aislamiento, y también este outtake, “La oscuridad”. La presentación oficial del disco sera en Niceto, durante el mes de noviembre.

ONLINE

Y: The Last Man

Y llegó el apocalipsis, otra vez. Basada en el muy celebrado comic de Brian K. Vaughan y Pia Guerra, publicado entre 2002 y 2008 por el sello Vertigo de la DC, la nueva serie de Star+ cuenta con la participación central de la gran Diane Lane como una congresista llamada Jennifer Brown, quien de un día para el otro debe hacerse cargo de la presidencia del país. También actúa Ben Schnetzer en el papel de su hijo, el único hombre (cisgénero, desde luego) que ha logrado sobrevivir a la hecatombe, por las razones que fuere. Es bueno recordar que en el relato gráfico el desastre acababa con la vida de todos los mamíferos dueños de un cromosoma Y, con la excepción de Yorick Brown y su mascota, un mono macho. La adaptación parece centrarse en los tonos más oscuros presentes en el original, incluidas las imágenes truculentas del momento del “impacto”, haciendo de la saga un producto no apto para el público influenciable. Ya pueden verse los primeros tres episodios; los siete restantes llegarán semanalmente, todos los lunes.

Star Trek: Lower Decks

El universo trekkie sigue expandiéndose con esta serie animada que ya tiene para ofrecer dos temporadas, aunque recién ahora pueden verse por estos pagos vía Paramount+. El año es 2380, con la Federación de Planetas Unidos en su apogeo. La tripulación de la nave USS Cerritos, una de las más rasas en la flota del Imperio, sigue con sus tareas cotidianas cuando una serie de acontecimientos extraños sacuden la embarcación espacial. A partir de ese momento comienzan las aventuras, que en la mejor tradición de la serie madre entregan toda clase de encuentros espaciales y descensos a planetas peligrosos. Tawny Newsome y Jack Quaid, entre otros, ofrecen sus voces para darles vida a los personajes centrales.

CINE

El baile de las locas

La actriz francesa Mélanie Laurent es conocida por el gran público gracias a su impactante papel en Bastardos sin gloria, pero a lo largo de su carrera ha participado en decenas de películas, además de sostener en paralelo el berretín de la realización. Le balle des folles es su quinto largometraje detrás de cámaras, una adaptación de la novela de Victoria Mas donde además se reserva uno de los dos roles centrales, el de una enfermera en una institución psiquiátrica. A finales del siglo XIX, una joven de buena familia que asegura hablar con los muertos (Lou de Laâge, la monja de Las inocentes) es ingresada a la fuerza en la clínica neurológica La Pitié Salpêtrière, donde es sometida a las terapias más “modernas”, como los baños en agua helada o el aislamiento en la oscuridad. Crítica al sometimiento de las mujeres “locas” a manos de la neurología patriarcal, la relación entre la interna y la guardiana abre la posibilidad de la comprensión y la libertad. Puede verse en Amazon Prime Video.

La chancha

Nominada a siete premios Cóndor de Plata, entre ellos a Mejor Película y Guion, la película de Franco Verdoia, estrenada el año pasado en formato online, tendrá ahora dos proyecciones especiales en el Centro Cultural 25 de Mayo (Av. Triunvirato 4444), los jueves 23 y 30 a las 18.30. La historia tiene como protagonista a Pablo (Esteban Meloni,), quien llega junto a su esposa a un hotel en La Cumbre, Córdoba. El reencuentro con un viejo conocido, interpretado por Gabriel Goity, dispara traumas de infancia que parecían olvidados (o, al menos, superados), en un film que trabaja inteligentemente los vínculos personales y familiares, como así también la construcción de aquello que solemos llamar identidad.

TV

Premios Emmy

Nuevamente bajo de los designios de la presencialidad (esa palabra tan poco utilizada antes de 2020) llega una nueva entrega de los premios anuales que celebran la producción televisiva y de plataformas de streaming de habla inglesa. Cedric the Entertainer (foto) será el encargado de amenizar la ceremonia, que tendrá lugar al aire libre y será transmitida en directo por TNT. HBO le ganó por poquito a Netflix en cantidad de candidaturas –130 a 129– y entre las series con mayores entradas se destacan The Mandalorian y The Crown. Entre los nominados a los premios a las mejores actuaciones estarán presentes Sterling K. Brown, por su participación en This Is Us, Jonathan Majors (Lovecraft Country), Elisabeth Moss (El cuento de la criada, desde luego) y Kaley Cuoco por su notable performance en The Flight Attendant. En un año de notables series “de comedia”, se destacan las nominadas Hacks, Ted Lasso y la última temporada de El método Kominsky.

Hoy a partir de las 20, por TNT y TNT Series (audio original).

Mom

El próximo viernes Warner comenzará a emitir los capítulos de la octava y última temporada de esta serie en formato de sitcom que logró hacerse de un público fiel. Creada por Chuck Lorre (The Big Bang Theory, Two and A Half Men), la historia se concentra son dos mujeres, madre e hija (Bonnie y Christy, encarnadas por la gran Allison Janney y Anna Faris), cuya relación definitivamente disfuncional incluye adicciones y recuperaciones, gracias a la visitas regulares a las reuniones de alcohólicos y adictos anónimos. En la octava temporada Christy ya no está presente y Bonnie debe aprender a sostener una relación sentimental que no está exenta de roces y choques.

Viernes a las 21.50, por Warner Channel.