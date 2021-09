El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, podrá participar en la Asamblea General de la ONU a pesar de no estar vacunado contra la covid-19, según confirmó el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, tras el anuncio del gobierno de Nueva York que decretó obligatorio presentar un certificado de inmunización para participar eventos públicos.

"Nosotros, como secretariado, no podemos decirle a un jefe de Estado que si no está vacunado no podrá entrar en la ONU", declaró Guterres, que además agregó que la inmensa mayoría de los participantes de la 76° Asamblea General ya cuentan con el esquema de inmunización contra el coronavirus.

La declaración de Guterres fue realizada luego de que el gobierno de Nueva York confirmara que todos los asistentes a la Asamblea General de Naciones Unidas que se realizará la próxima semana deberán presentar un certificado de vacunación para ingresar a la sala de debates. En una carta con fecha del 9 de septiembre, la alcaldía neoyorquina le indicó a Guterres que todos los miembros de las delegaciones deberán estar inmunizados.

"Todas las personas que entren en los locales de la ONU con el fin de entrar en la Asamblea General necesitarán mostrar un certificado de vacunación", señala la carta firmada por el responsable del área de Salud de la ciudad de Nueva York.



Siguiendo la tradición de la Asamblea General, está previsto que el próximo martes Bolsonaro pronuncie el primer discurso de la asamblea en Nueva York y el segundo expositor será el presidente estadounidense, Joe Biden, quien ya fue inmunizado. Esta semana el mandatario de Brasil reiteró que no recibió la vacuna, cuya eficacia cuestionó en repetidas ocasiones además de posicionarse en contra de la obligatoriedad de la vacunación. El gigante sudamericano se mantiene como el segundo país con más muertes por covid-19 con más de 585 mil personas que perdieron la vida a causa de la enfermedad.



Según las autoridades, la sala de debates está clasificada como un "centro de convenciones", lo que indica que todos los asistentes deben estar vacunados, aunque no emitieron especificaciones sobre cuáles serán las vacunas aceptadas, ya que algunas no fueron reconocidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El alcalde neoyorquino, Bill de Blasio, aseguró que pondrá a disposición de las delegaciones vacunas de Johnson and Johnson. El intendente además le agradeció en una misiva al presidente de la Asamblea General, Abdulla Shahid, el apoyo a la norma sanitaria. De acuerdo con la lista provisional, 74 jefes de Estado, 33 presidentes de gobierno y 2 viceprimer ministros, así como 22 cancilleres confirmaron su asistencia la Asamblea de este año.