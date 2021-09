El Festival de Teatro para toda la familia Hugo Midón se prepara para celebrar sus diez años. El clásico de cada septiembre, organizado por el Espacio Cultural Nuestros Hijos (ECuNHi) para recordar al reconocido teatrista Hugo Midón fallecido en 2011, presentará su segunda edición virtual este sábado desde las 19 en su canal de YouTube (más información en Facebook e Instagram: @ecunhi).

Con el mismo espíritu festivo de las ediciones anteriores, pero esta vez con el apoyo del Ministerio de Cultura de la Nación y el Instituto Nacional del Teatro,

la casa cultural y educativa de las Madres de Plaza de Mayo ofrecerá otra cita ineludible con los artistas que conocieron de cerca al dramaturgo, actor, director y docente, como el músico Carlos Gianni, Carlos March, Gabi Goldberg, Daniela Fernández, Diego Jaraz y Silvia Kanter, entre otros (ver aparte).

El primer encuentro se realizó en 2012, y septiembre, mes en el que se festeja el día del maestro, fue el elegido para homenajear a Midón que entre sus múltiples oficios fue también maestro de grado. El festival con foco en las artes escénicas para toda la familia apareció para completar así la trilogía de festivales del ECuNHi iniciada con el Encuentro Literario Gustavo Roldán y continuada con el Festival María Elena Walsh.

“Este es un homenaje a uno de los íconos del teatro y de la comedia musical que dejó una huella. Creemos que tenía que estar en la casa de las Madres de Plaza de Mayo este recuerdo a Hugo porque él tenía un mensaje inclusivo que siempre pensó en lo que nos pasaba como sociedad, y llevó adelante su arte desde ese lugar. Nos dejó físicamente, pero está más vivo que nunca en el legado inmenso que sembró en todos los que lo conocimos. Yo no tuve el privilegio de conocerlo personalmente, pero como maestra y mamá llevé a mis alumnos y a mi hijo a ver sus espectáculos”, cuenta Verónica Parodi, directora del ECuNHi quien hace diez años se reunía con Julián Midón, hijo del director, para comenzar a pensar el espíritu del festival.

“El festival Midón mantiene viva esa semilla, y esa manera de ver y sentir el teatro que él tenía. Es emocionante que hayamos podido realizar este recuerdo de manera ininterrumpida durante diez años con muchísimo esfuerzo, amor y compromiso. Cada año se fueron sumando artistas. Y es una actividad que siempre estuvo en movimiento, de forma itinerante, porque estuvo en escuelas, en el Hospital Garrahan y viajó por el interior del país”, agrega Parodi sobre la historia del festival que ahora se realizará por segunda vez en la virtualidad, aunque con gran parte de la programación filmada en el predio del ECuNHi que se prepara para volver a la presencialidad en octubre.

“Una de las cosas más maravillosas es que este festival se hace con todo y a pesar de todo”, sostiene Gabi Goldberg, actriz, bailarina y una “midoneana” histórica que empezó a trabajar junto a Midón en 1993, en su puesta de El Gato con Botas. “Es emocionante que en estos diez años siga creciendo lo midoneano. Detrás de los que somos históricos hay un montón de nuevos midoneanos. Y eso me pone muy feliz. Es muy hermoso lo que va a pasar en este décimo festival. Porque el público va a poder ver a actores y actrices que no actuaron en las obras de Midón y Gianni pero aun así continúan con ese modelo. Para mí eso es un orgullo, porque eso quiere decir que la obra de Midón sigue vivita y coleando, viajando por todos lados”, celebra Goldberg que será una de las protagonistas de Midoneando, la producción artística que se realiza todos los años especialmente para esta fecha.

“Lo que hizo Hugo Midón se transformó en un movimiento. Recuerdo que cuando salíamos de alguna función, compañeros que venían a vernos nos decían: ` ¿Ustedes tienen idea de lo que están haciendo?´. Y nosotros, como estábamos en una especie de mundo mágico, no éramos muy conscientes de lo que estaba pasando. Yo me sigo sorprendiendo de la cantidad de versiones que se siguen haciendo con distintas estéticas pero que no cambian la esencia de la obra de Hugo. No se pierde el legado. Nosotros vamos a pasar, pero eso va a quedar”, apunta en la misma línea Carlos March, el actor que tampoco falta nunca al encuentro para evocar al hombre con el que quiso trabajar hasta que lo logró actuando en El imaginario (1980).

A ellos se suma el músico Carlos Gianni, quien conformó junto con Midón una de las duplas artísticas más queridas y prolíficas que revolucionaron el concepto del teatro infantil. “Hicimos más de veinte obras juntos”, señala Gianni. “Tuve el privilegio de trabajar con Hugo, y aun cuando él está en otro plano seguimos creciendo y respetándolo, y seguimos haciendo en el escenario las mismas cosas que durante tantos años ambos pensamos que eran importantes para los chicos y sus familias”.

-Precisamente, pasan los años, y la obra de Hugo Midón se mantiene vigente. ¿A qué atribuyen esa vigencia?

Carlos Gianni: -Hugo tiene el valor de los grandes artistas que se anticipan a su tiempo. Porque las cosas que compartimos con él años atrás hoy son tan o más actuales que en aquellos tiempos. Por ejemplo, en Huesito Caracú se habla de que al protagonista no le instalan la luz, y eso en los años 2000 era un chiste, pero cuando volvimos a hacer la obra hace tres años la gente se ponía de pie y aplaudía porque ese era un tema candente en ese momento en el que estábamos sufriendo los aumentos de la luz. Esa anticipación a las actuales circunstancias es un dato de la magnitud que tuvo Hugo Midón.

Verónica Parodi: -Su obra está vigente y trasciende no solamente las generaciones sino también las fronteras, porque habla de lo que nos pasa. La música que elegía Carlos para las letras de Hugo tiene que ver con nuestra identidad, y ahí encontrás una chacarera, un chamamé o una cumbia. Todo eso nos habla a nosotros, a los grandes y a los chicos.

-Hay una opinión generalizada de que Midón puso al teatro infantil a la altura de un teatro pensado para adultos. ¿Coinciden con esa evaluación?

C. G.: - Sí. Esa era nuestra propuesta. Nosotros empezamos a trabajar juntos en los setenta, y el esfuerzo de Hugo estaba puesto en generar un espectáculo para los chicos y toda la familia con las mismas características que existían en los teatros para adultos. Yo aprendí eso de Hugo. El nos intimaba a que en la actuación, la música y la producción en general tuviéramos la misma exigencia que poníamos a una obra para grandes. Al principio, tuvimos muchas peleas porque los teatros donde íbamos a representar nuestros proyectos hacían una división entre el teatro para adultos, al que consideraban serio, y el teatro para niños. Entonces nos teníamos que conformar con las luces que había de otras puestas y con una escenografía que no se podía tocar, y nada de eso nos habilitaba para hacer el delirio que teníamos pensado para nuestros espectáculos. Pero con el tiempo fuimos ganando terreno y ya al final nos convertimos casi en los dueños del Cervantes y el Teatro San Martín.

Carlos March: - Hugo era maestro de grado y siempre me llamó la atención el oído que tenía para escuchar a los niños. El los escuchaba y tenía un diálogo con ellos que era sorprendente y de ahí sacaba su material. Se metía dentro de la cabeza del niño con un respeto y una emoción y solamente él podía transmitir eso a través de sus obras. Por eso personas que hoy tienen treinta o cuarenta años, y que han visto en su infancia esos espectáculos, no se olvidan más de eso.

Gabi Goldberg: -La dupla de Midón y Gianni también hizo un aporte musical al teatro para toda la familia, porque los chicos en otras épocas no bailaban ritmos diferentes en los espectáculos infantiles. En ese sentido, Carlos fue un pionero.

C.G.: -Eso lo aprendimos juntos. En una época estuvimos muy aferrados a lo que decían las maestras, las psicopedagogas y directoras de escuela que siempre opinaban que los chicos no iban a entender lo que pasaba en nuestras obras, y que no iban a comprender esa música que hacíamos. Porque los chicos estaban acostumbrados a aplaudir un solo ritmo. Y a partir de nuestra obra Narices empezamos a confiar en nuestras propias fuerzas e ideas. Y desde ese momento desarrollamos un camino distinto a lo que debía ser.

-¿Qué balance hacen de estos diez años del Festival Hugo Midón?

G.G.: -En el balance, destaco la amorosidad elevadísima con la que se hace este festival. Estoy muy feliz de pertenecer a eso. Todo el ECuNHi está esperando este encuentro. Hay algo de familia. Yo siempre quiero que llegue septiembre, porque sé que vamos a hacer el Midoneando. La casa de las Madres me da un ejemplo de fortaleza, de levantarse y sostenerse en cualquier circunstancia. Y hay también algo del deseo profundo de tener a Hugo entre nosotros.

C.M.: - Yo recuerdo la primera reunión que tuvimos con Verónica para hacer este festival. Ahí se juntaron un montón de expectativas que con los años se fueron cumpliendo de una manera coherente. La obra de Hugo y Carlos es un movimiento revolucionario que tiene que ver con lo artístico y también con lo educativo. Sus espectáculos me han formado como persona. Desde otro plano, Midón sigue insistiendo con su obra, diciéndonos que hay que tener memoria, y por eso lo mejor que se le pudo haber ocurrido a Verónica es que este festival estuviera en el lugar más emblemático de la memoria como es la casa de las Madres. No hay mejor lugar para recordarlo.

C.G.: - El festival fue creciendo mucho y se ha ido desarrollado con distintas ideas, hasta la actualidad en la que filmamos con toda la tecnología y transmitimos por streaming. Y lo más importante de lo que nosotros compartimos en este encuentro es que Hugo Midón fue un poeta de sus cosas personales, porque todas sus obras tienen que ver con situaciones que le pasaron a él. Todo lo que en sus obras tenía que ver con la ideología, el amor y el respeto por los demás estaba vinculado a la vida que él llevaba. Quienes fuimos, somos y seguiremos siendo midoneanos, tenemos que tener un agradecimiento enorme a Verónica, porque gracias a ella se mantiene este espíritu de hacer todos los años este festival. Hubo otros homenajes pero la sistematización de este encuentro es algo para agradecer muchísimo.

V.P.: - Para mí es un honor poder llevar adelante este festival junto con todos mis compañeros y compañeras del ECuNHi. Yo necesitaba hacer este homenaje, y por eso me acerqué a Julián Midón, porque creo que Hugo es una personalidad imprescindible para nuestra cultura. Y cuando empecé a soñar este proyecto me encontré con un mar de personas con las que fuimos creciendo a la par de este festival. Creo que esta es la semilla que hay que plantar. El legado de Midón es parte de nuestra memoria cultural y tenemos que defender eso.

Actividades

Los diez años del Festival de Teatro para toda la familia Hugo Midón se podrán disfrutar este sábado a las 19 desde el canal de YouTube del ECuNHi: https://www.youtube.com/user/nuestroshijos, con variadas actividades de teatro y música pensadas para todas las edades.

Con el apoyo de la Asociación Amigos del ECuNHi, el Ministerio de Cultura de la Nación y el Instituto Nacional de Teatro, la décima edición contará con la conducción de los midoneanos Gabi Goldberg y Carlos March. Como parte de la programación, habrá participaciones especiales grabadas en el escenario del ECuNHi entre las que se destaca la actuación de alumnos de la Escuela Municipal de Teatro Musical de Venado Tuerto (Santa Fe) que estarán a cargo del espectáculo Homenaje a Hugo Midón. Y a ellos se sumará la obra Con ciertos payasos, con Carla Tarantino y Marcelo Albamonte y la música de Pablo Garrocho y Sergio Blostein, y el clásico Midoneando, con la participación de Carlos Gianni, Carlos March, Gabi Goldberg, Daniela Fernández, Diego Jaraz y Silvia Kanter.

Por otro lado, habrá además producciones audiovisuales para recordar parte de la obra teatral y musical de Hugo Midón y Carlos Gianni, y en ese marco se podrán ver El cepillo amarillo, por Cantayasos, El salpicón y Derechos torcidos, con producción de Marcelo Albamonte, y un mashup de Vivitos y coleando, Careteando y Los Reyes de la Risa, con producción de Diego Jaraz y Lucila Muiño y música original de Carlos Gianni.

Queremos decirte gracias

Por Silvia Kanter *

Querido Hugo: Te hablo a vos. Todos escuchan, pero te hablo a vos. Lo hago a través de nuestros corazones, que aquí en la tierra se juntan con el tuyo, borrando por un instante eterno el límite del tiempo y el espacio.

¡Queremos decirte gracias! Por una obra tan abundante, inspiradora, lúcida y siempre vigente.

En esta edición del festival celebramos que hace diez años todos los septiembres tenemos en esta querida casa un lugar para recordarte y decirte lo valioso que sos, fuiste y serás para muchísimos seres humanos, en tantos aspectos. Gracias por tus creaciones y tus letras de canciones que, junto a Carlos Gianni con su música, aportaron tanta alegría y sabiduría a nuestro cotidiano. Gracias por tu aporte a la comedia musical. Gracias por tu criterio al construir tus espectáculos, lo cual nos hizo a muchos mejores directores, actores y escritores. Gracias por crear Río Plateado donde toda una generación pudo encontrar su modo de empoderar una de las cualidades más valiosas que tenemos: el poder de imaginar. Querido Hugo: Gracias, muchas gracias, miles de gracias, un millón de gracias. ¡Y hasta el año que viene!

*Actriz, directora y maestra de actuación. Trabajó como docente junto a Hugo Midón en su escuela de teatro Río Plateado.