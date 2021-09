El designado ministro de Educación, Jaime Perczyk, aseguró este sábado que "con la pandemia no solo se han perdido contenidos, sino la oportunidad de aprender con otros" y destacó que "lo importante ahora es planificar para ver como lo podemos recuperar".



"Lo que hemos perdido en la pandemia fue en términos personales, sociales, económicos y educativos y culturales también; hemos perdido contenidos de la manera mas amplia, hemos perdido la oportunidad de aprender con otros, de jugar con otros, de leer con otros, y no hay manera de volver para atrás. Lo que hay que hacer es planificar y volver a poner el tema en discusión a ver si recuperamos algo", afirmó Perczyk.



El ministro designado el viernes a la noche como parte de los cambios en el Gabinete nacional, dijo que tomará "este desafío sobre todo con la responsabilidad de saber que involucra a un montón de argentinos y argentinas y la idea es estar a la altura de la circunstancia, de hacerlo bien".



"Yo tengo experiencia en el sistema educativo desde hace muchos años, he trabajado en la primaria, secundaria, en el nivel superior, en la universidad, hago investigación. Hace un año y medio estoy en la Secretaria de Políticas Universitarias, y los que toman las decisiones habrán visto el trabajo y les habrá parecido bien", sostuvo al ser consultado el motivo por el que había sido elegido en la cartera educativa.



Por otro lado, planteó a Radio con Vos que "en la Argentina hemos tenido históricamente un problema, en el diseño del sistema, entre la educación y trabajo, porque la escuela secundaria fue pensada para formar dirigentes".

Sobre la tarea que desempeñará en el Gobierno, indicó que "la idea es reconstruir el país, ponerlo de pie, poder reparar el daño de la pandemia y de las políticas anteriores".



"La caracterización es la desigualdad, que no haya trabajo para los jóvenes, la deuda, la educación y ése es el trabajo que tenemos por delante, ponernos de pie, solucionar los problemas que le interesan al pueblo argentino y reparar el daño que hemos vivido", añadió.



Por último, Perczyk aseguró que "la discusión es cómo hacemos. Tenemos un 53 por ciento de los chicos pobres, la pobreza es un problema de ingreso, pero también es educativo porque los chicos van mal comidos a la escuela, en condiciones sociales desfavorables, de desigualdad absoluta, y en eso el peronismo, el Frente de Todos está de acuerdo en que hay que poner eso enfrente, en el debate, y nos tenemos que ocupar".



"El desafío es poner eso en el debate y mirarnos todos en eso, este es el problema, la pandemia nos va a acompañar muchos años, la pandemia no terminó en términos sanitarios, pero en términos sociales y culturales va a quedar muchos años más", concluyó.