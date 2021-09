Representantes de empresas pymes elogiaron los proyectos de Ley de Hidrocarburos y de Ley de Compre Argentino que presentó el gobierno nacional la semana pasada, pero pidieron tener una mayor participación en la elaboración de ambas normas.

Daniel Rosato, presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA) destacó, en la presentación de las mesas de debate de cara al Segundo Congreso Nacional Industrial Pyme a desarrollarse en noviembre, "la decisión del Gobierno nacional de poner en la agenda legislativa dos iniciativas que tienen como objetivo generar empleo especializado y de calidad. Para que sus efectos sean completos, las Pymes y los sindicatos tenemos aportes importantísimos que hacer. Es fundamental que en la ley quede claro que las Pymes argentinas tenemos la capacidad, los conocimientos y la competitividad para ser parte de la solución a los problemas locales y no exportar los beneficios a empresas extranjeras”.

Ante el atraso salarial, la suba de precios y la falta de trabajo Rosato hizo hincapié en fomentar la generación de empleo como una salida “que, sin ninguna duda, es uno de los temas más importantes y desafíos más grandes que tenemos por delante, junto con el gobierno y junto con los trabajadores”.

La idea de incentivar las inversiones petroleras a través de una nueva ley de hidrocarburos viene siendo fogoneada por el gobierno desde la campaña electoral de 2019. El proyecto busca incentivar a los productores ofreciendo garantías de exportación en firme y un porcentaje de libre disponibilidad de divisas si se superan las metas de producción establecidas.

"Tenemos que poner el máximo impulso a la actividad petrolera y gasífera", convocó el Presidente al presentar el proyecto de Ley de Promoción de Inversiones Hidrocarburíferas, con el que el Gobierno "busca dar previsibilidad a la industria con un esquema de incentivos para el sector del gas y el petróleo durante los próximos 20 años"



En este sentido, Rosato señalo que desde el sector pyme industrial “vamos a trabajar para plantear las herramientas necesarias desde los diferentes sectores para producir más y ser más competitivos. Sostener precios a partir de los costos, insumos difundidos y energía; y llevar al Congreso la ley del CompreArgentino, la de Hidrocarburos y la laboral”.



Con respecto a la ley de Compre Argentino, la cual presentó Alberto Fernandez días después de la derrota de las PASO. El presidente sostuvo que "la ley refleja el espíritu del Gobierno. Para nosotros la industria es el motor central de la economía y queremos que ocupe un lugar preponderante porque genera trabajo formal, sobre todo para la pequeña y mediana empresa que tiene que saber que el Estado está atento a sus necesidades".

Por su parte, Leo Bilanski, presidente de la Asociación de Empresarios y Empresarias Nacionales (ENAC) declaró que si bien las leyes impulsadas desde el gobierno nacional son centrales para el desarrollo productivo las pymes no fueron consultadas para el armado del proyecto y reclaman al gobierno su participación. En este sentido, Bilanski señaló: "Desde la asociación pensamos que tanto la ley de compre argentino como la ley de hidrocarburos son centrales para la política productiva, industrial y de desarrollo de la nación. Vemos que tiene una mirada más industrial pero no necesariamente nacional y pyme. En particular en la Ley de Compre Argentino nosotros entendemos que se tiene que incorporar a todas las empresas donde el estado tenga participación de cualquier tipo. Por lo tanto, creemos que son incitativas relevantes que hay que discutirlas entre todos".