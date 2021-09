El Ministerio de Desarrollo Productivo anunció nuevas medidas para apuntalar la recuperación económica. Una de ellas es el establecimiento de condiciones para el fomento de inversiones para exportación. Además, la cartera que conduce Matías Kulfas informó que destinará 3000 millones de pesos para impulsar la transformación productiva pyme y convocó a más empresas al programa de desarrollo de proveedores.

A comienzos de abril, el Gobierno lanzó un nuevo régimen de fomento de inversiones para la exportación que busca dar previsibilidad a la inversión extranjera directa o a la nacional financiada con crédito externo, siempre destinadas a incrementar las ventas a otros países. En conjunto con el Ministerio de Economía, la normativa anunciada este miércoles específica que “se entiende por ampliación de unidad de negocio ya existente en las actividades agroindustrial y manufacturera a la incorporación de maquinaria, tecnología o ampliación de planta que impacte en un cambio de escala productiva, una mejora tecnológica que incremente la productividad de la empresa”. En el caso de las actividades minera e hidrocarburífera, se considerará “toda inversión de exploración, construcción y explotación, como así también toda incorporación de maquinaria, tecnología o ampliación de planta que implique el aumento de la capacidad productiva o la extensión de la vida útil de un establecimiento minero e hidrocarburífero existente”.

El nuevo esquema prevé que el 20 por ciento de las divisas obtenidas en las exportaciones vinculadas a una nueva inversión serán de libre aplicación, y el tope máximo anual es el equivalente al 25 por ciento del monto bruto de divisas ingresadas para el proyecto. El destino de esos fondos podrá ser el pago de capital e intereses de pasivos en el exterior, utilidades y dividendos de balances cerrados y auditados, y repatriación de inversiones directas de no residentes. La norma crea una comisión de evaluación de proyectos y establece plazos para dictaminar en cada iniciativa.



Con respecto a las pymes, el Ministerio de Desarrollo Productivo lanzó la convocatoria para la línea transformación productiva pyme por 3000 millones de pesos, que tendrá el respaldo del Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (Fondep) y estará destinada a micro, pequeñas y medianas empresas con proyectos estratégicos que mejoren su productividad, aumenten las exportaciones y que impulsen el desarrollo de su cadena de valor.

A partir de la creación del programa de desarrollo productivo pyme, se brindará asistencia de hasta 40 millones de pesos en aportes no reembolsables a las empresas con proyectos estratégicos de productividad, para impulsar la transformación de las mipymes, el desarrollo de su cadena de valor e incrementar las exportaciones. Esta nueva línea de transformación productiva pyme propone aumentar la inversión de las empresas en procesos tecnológicos que les permitan optimizar su producción; fortalecer su reconversión productiva; aumentar y mejorar la oferta de productos; incrementar los productos exportables y consolidar destinos de exportación. El aporte no reembolsable cubrirá hasta el 70 por ciento del proyecto estratégico de cada empresa, que deberá aportar al menos el 30 por ciento del monto total de la iniciativa.

En ese sentido, Kulfas señaló que "con las medidas dispuestas, esos sectores tendrán un nuevo envión en la recuperación ya en ciernes; por ejemplo, estimamos para los próximos tres meses una mejora del 7 por ciento mensual en el rubro hoteles y restaurantes y del 2,5 por ciento mensual en servicios culturales". "Esta recuperación -continuó- permitirá consolidar la mejora del PBI de 2021, que estimamos hoy con un piso de 8 por ciento, por encima de las previsiones de los meses previos", concluyó el titular de la cartera productiva.

Por último, la cartera a su cargo convocó a aquellas empresas interesadas en acceder al programa nacional de desarrollo de proveedores, para el cual el Estado destinará una asistencia financiera de 2360 millones de pesos en aportes no reintegrables y bonificación de tasa de interés. En esta oportunidad, incluirá a los sectores de productoras de bienes fundidos y forjados, que provean como mínimo a algunos de los sectores de energía (renovable y no renovable), ferroviario, transporte y movilidad eléctrica, minería (metalífera y litio), aeroespacial, naval (pesada y liviana), salud, nuclear, y bienes, servicios y tecnologías asociadas a las fuerzas de defensa y seguridad. Los montos máximos a ser ejecutados en el marco de las convocatorias son hasta 200 millones de pesos en aportes no reintegrables, y hasta 20 millones de pesos en bonificación de tasa.