"A menos de dos años del conocimiento de este virus, no podemos hablar de final de la pandemia ni de erradicación de la enfermedad", afirmó ayer el secretario de Salud municipal, Leonardo Caruana, marcando posición respecto a lo que generó el anuncio de nuevas flexibilizaciones que el gobierno nacional decretará a partir del 1° de octubre. El titular de la cartera sanitaria municipal destacó el buen momento epidemiológico y el avance del operativo de vacunación, pero advirtió: "Todavía hay un grupo no vacunado importante, y porque la aparición de otras variantes y las propias inequidades en el mundo en el acceso a la vacunación hacen que sea muy difícil hablar de final de etapa". Según Caruana, "estas lógicas tienden a relajar los cuidados que todavía pueden provocar transmisión comunitaria o aumento de casos". En ese marco, apeló a que "todas las cosas se puedan hacer gradualmente y puedan tener la mayor responsabilidad de la población, junto a los controles". Por su parte, la ministra de Salud provincial, Sonia Martorano, adelantó que todas las medidas serán evaluadas el próximo lunes con el comité de expertos.

Caruana sumó ayer su opinión sobre los anuncios realizados por la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, y el jefe de Gabinete, Juan Manzur, que apuntan a nuevas flexibilizaciones, entre otras, la no obligatoriedad del uso del barbijo al aire libre, la habilitación de reuniones sin tope de personas, la vuelta del público a los estadios de fútbol y la apertura de discotecas con un aforo del 50%. Las medidas que va a implementar el gobierno nacional generaron sorpresa entre médicos y epidemiólogos, que pidieron no aflojar con los protocolos.

"Cuesta mucho instalar herramientas de cuidados, por eso creo que tenemos que ser prudentes y moderados a la hora de realizar anuncios en relación a estos cuidados", abundó Caruana en diálogo con Rosario/12. El secretario de Salud consideró que la apertura de todas las actividades genera una situación de potencial riesgo, a pesar que algunos pronósticos se desdibujaron cuando se produjeron concentraciones masivas, como aquella que generó la obtención de la Copa América, que finalmente no generaron mayores complicaciones desde lo sanitario.

No obstante, planteó que aún habrá una población que no inició o completó su esquema de vacunación, jóvenes que no van a estar inmunizados, sumado a los regresos de los viajes de estudios de esos chicos, y una situación de viajes internacionales que tienen otra masividad. Frente a ese panorama, Caruana sostiene que será muy difícil hacer el seguimiento persona a persona como lo vienen haciendo hasta ahora con un número acotado de viajeros por la variante Delta.

En ese sentido, precisó que de los 3.600 rosarinas y rosarinos que viajaron al exterior, 50 dieron positivo para covid y 11 para variante Delta. "Que ninguna de ellas haya generado situaciones de aumento de contagios, tiene que ver también con las responsabilidades de poderse cuidar, de usar correctamente el barbijo", afirmó.

El funcionario dijo que la mejoría desde lo sanitario es innegable. "Van 16 semanas con disminución de casos y mejores indicadores, pero es otra etapa más", describió, para luego considerar que "en todos los aspectos de la pandemia siempre se ha dado una tensión entre las decisiones colectivas, las libertades individuales, fue parte del proceso. Si bien el camino es complejo, todas las barreras ayudan a cuidarse".

También abogó por "seguir sosteniendo y no poner en contradicción mayores actividades sociales con jerarquizar una práctica de cuidado que costó mucho que la población asimile. En otros países cuando se desjerarquizo, han tenido algunas sorpresas, Israel es un ejemplo en relación a la aparición de otras variantes", apuntó.

Tras 18 meses de pandemia, Caruana señaló que el barbijo es eficaz y que sirve: "Si bien hay mucha gente y sectores que no lo utilizan, si vemos la mayoría de los eventos que se han dado, no han generado un aumento de casos. Evidentemente hay un sector de la población que ha priorizado el aire libre y sigue utilizando el barbijo".

Según el secretario de Salud municipal, el escenario actual es de bajo riesgo pero la situación es compleja. "Por eso debemos seguir apelando a que todas las cosas se puedan hacer gradualmente y puedan tener la mayor responsabilidad de la población, junto a los controles, para tratar de seguir teniendo un equilibrio entre el retorno a una habitualidad, pero una habitualidad cuidada", insistió.

En el marco del inicio del operativo de vacunación a menores de 17 años con la vacuna Pfizer en la ex Rural, la ministra de Salud provincial, Sonia Martorano, fue consultada sobre las medidas anunciadas por el gobierno nacional. "Tienen que ver con el momento epidemiológico que se vive y con algo que venimos hablando sobre las posibles flexibilizaciones", comentó.

Martorano anunció que el lunes se realizará un encuentro del Consejo Federal de Salud (Cofesa) en la que los ministros de todas las jurisdicciones expondrán las diferentes posiciones, y luego habrá reunión con los expertos. "Todas las medidas las vamos a evaluar, siempre analizando cada una de las medidas en favor de la salud de los santafesinos y santafesinas, y se aplicarán a partir del primero de octubre. No vamos a hacer nada que nos pueda poner en riesgo", aseguró.